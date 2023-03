Bia Khalifa nu a rămas datoare. A supărat-o prin declarațiile lui la adresa ei și a răspuns. Tot în CANCAN.RO, acolo unde Zoltan Nagy, cel care s-a ocupat de primele site-uri și casete de filme pentru adulți, dar și de revistele XXX din România, a ”lovit-o” pe fosta iubită a lui Fulgy.

”N-am auzit de fata asta, habar nu am cine este. Dacă acum e în vârf, în două trei luni o să fie în cap. Dar dacă lucrează pe OnlyFans, atunci nu e nicio vedetă. Acolo fetele apar și dispar. Vin altele mai tinere din spate”, spunea Nagy, într-un amplu interviu pentru CANCAN.RO.

Bia Khalifa i-a dat replica. L-a făcut misogin și mincinos. ”Omul ăsta a vorbit despre mine! De ce? Nu ne cunoaștem! A spus, apoi, că n-a auzit de mine. Păi, a auzit, dacă știe că fac OnlyFans. S-a contrazis. Păi zice ce fac, după care spune că nu știe nimic despre mine?”, a declarat Bia.

Bia Khalifa i-a dat replica lui Zoltan Nagy: ”Să nu mai vorbească!”

Și nu avea să se oprească. ”Zice: dacă acum e în vârf, după două trei luni o să fie în cap. Eu fac OnlyFans de șase ani și sunt top. Eu am avut contracte mișto la tv, și cu Antena, și cu PRO TV. Iar PRO TV-ul este, cum ar veni, un Mercedes. Iar din Dacie am trecut în Mercedes. PRO TV este pentru mine un lux și o onoare. Și am avut onoarea asta! Așa că să nu mai vorbească. El mă cunoaște, dar omite astea. Pentru ce?

Se ocupă cu ce? Cu femeile… Le bagă să le facă filme… Nu știu de ce mă denigrează pe mine? Să le ridice pe altele în slăvi? Nu, eu am treaba mea, eu nu ridic un misogin în slăvi, care, probabil, nu știu cum își tratează femeile! Dar dacă el a fost în stare să spună asta despre mine, atunci, nu știu cum își tratează femeile cu care muncește, cu care are contracte, promisiuni…

Din momentul în care eu cu o persoană mă cunosc și avem o problemă, sunt câteva etape: prima, înțelegerea, a doua, să ne certăm, iar a treia, dacă suntem persoane publice, nu mă lași în pace, faci public ceva, păi fac și eu, asta-i vesta de salvare. Așa s-a întâmplat cu Fulgy”, a spus Bia Khalifa, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

