Cu ce se ocupa Gabriela Lucuțar, înainte să organizeze înmormântări de lux: ”Aveam niște prieteni motocicliști și...”

Puțini știu că Gabriela Lucuțar a fost șoferiță de dric! „Regina Întunericului” a povestit cum i-a venit ideea să organizeze înmormântări de lux. Iată cele mai recente declarații!

Gabriela Lucuțar, supranumită „Regina Întunericului”, și-a dorit să reușească în viață, iar la început nu i-a fost ușor. Nu este pentru nimeni un secret faptul că astăzi a devenit un nume cunoscut în domeniul serviciilor funerare de lux.

„Regina Întunericului” a cumpărat un dric cu 2.000 de euro, iar așa a început să lucreze în acest domeniu. A plecat de acasă din dorința de a nu se plafona și a stat fără loc de muncă timp de aproximativ 9 luni înainte de a fi dricar.

„Afacerea a fost clădită de mine, exclusiv, iar fostul meu soț m-a susținut, dar nu financiar. Eu am plecat de acasă în ideea de a reuși în viață, nu să mă plafonez. La un moment dat nu am mai vrut să fiu angajată și am zis stop, vreau să fac ceva cu viața mea, eu știu că pot mai mult, vreau să fac o afacere. Am stat 7-9 luni fără job și aveam niște prieteni motocicliști cu afaceri care mi-au dat ideea asta. În primii doi ani de afacere am stat în chirie undeva. Mi-am cumpărat un dric, care a costat 2000 de euro. Deci, la început am fost dricar, pentru că nu știam nimic despre afacere”, a declarat Regina Întunericului, la emisiunea „În Oglindă”.