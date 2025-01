Regina Întunericului și-a schimbat numele. Ce scrie acum în buletinul Gabrielei Lucuțar

Anul 2024 nu a fost unul prea bun pentru Regina Întunericului. După un mariaj de 20 de ani, aceasta a anunțat divorțul de Romeo Constantin Lucuțar. Relația celor doi a ajuns la final, iar asta a adus mai multe schimbări în viața blondinei, inclusiv o schimbare de nume. A renunțat la numele soțului și s-a întors la cel de fată. Cum o cheamă acum pe Regina Întunericului?

După 20 de ani de mariaj, Gabriela și Romeo Constantin Lucuțar au decis că este mai bine să o apuce pe drumuri separate, așa că au semnat actele de divorț. Totul s-a întâmplat la notar, pe cale amiabilă. Cei doi au avut de împărțit o avere de aproximativ 2,7 milioane de euro, din care Regina Întunericului a rămas doar cu 30 % și cu firma de pompe funebre, ce a făcut-o celebră. De asemenea, aceasta a renunțat și la numele soțului.

Așa cum spuneam, după divorț, Regina Întunericului a făcut mai multe schimbări în viața sa, printre care a decis să își schimbe și numele. Mai exact, atunci când a semnat actele de divorț, aceasta a renunțat și la numele soțului, iar acum s-a întors la numele de fată.

Așadar, Gabriela Lucuțar a dispărut, iar de acum putem să vorbim despre Gabriela Badea. Faptul că a renunțat la numele ce a consacrat-o nu a afectat-o pe blondină, care acum spune că este cât se poate de mândră de faptul că i-a îndeplinit dorința tatălui său și că duce numele familiei mai departe.

„Poți să îmi spui Badea, am terminat cu Lucuțar. Toată lumea mă știe așa, nu mă deranjează, nici pe fostul nu îl deranjează, îi duc numele mai departe. Tatăl meu îmi zicea că nu a făcut băiat și cineva trebuie să îi ducă numele mai departe. Uite că i-am îndeplinit dorința. La divorț, am decis să renunț la numele de Lucuțar, acum sunt Badea”, a mărturisit Gabriela Badea, potrivit wowbiz.ro .

Inițial Gabriela Badea nu a vrut să dea prea multe detalii despre finalul mariajului său, spunând doar că divorțul a venit pentru că partenerii nu mai erau fericiți împreună. Însă, în urmă cu ceva timp, Regina Întunericului a decis să spună tot adevărul, mărturisind că divorțul a fost unul greu, cu scandal.

„Spre finalul căsniciei, lucrurile s-au schimbat, au existat și o ceartă și o agresiune, chiar în fața copiilor, iar atunci am decis să pun punct. Eu nu sunt violentă, știam că nici el, m-am temut pentru viața mea. Când am zis că vreau să divorțăm, pentru că nu mă mai simțeam bine, nu mai eram fericită, a devenit agresiv, nu doar fizic, ci și verbal.

Am știut și mi-am dat seama că viața mea și a copiilor mei e pusă în pericol, iar atunci am decis să cer ordin de protecție, m-am temut pentru viața mea și a copiilor mei.(…) Nu mă așteptam să fie așa. După 20 de ani zici că nici nu l-am cunoscut niciodată, zici că nici n-am fost cu cineva vreodată, poate pentru că acum mi-am dat seama ce fel de om a fost. Regret că am fost împreună, dar dintr-un singur punct de vedere nu regret… acela că am trei copii minunați”, declara Gabriela Badea, în urmă cu ceva timp.