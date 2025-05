Cu ce se ocupă părinții lui Pescobar, de fapt. Nimeni nu s-ar fi gândit că au asemenea meserii!

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, a vorbit pentru prima dată despre părinții lui. Afaceristul se mândrește cu cei care l-au crescut și l-au format adultul de succes din ziua de azi. Cu ce se ocupă mama și tatăl patronului de la Taverna Racilor? Nimeni nu s-ar gândi la aceste meserii.

Invitat în podcasatul lui Măruță, Pescobar a vorbit despre familia în care a crescut și despre părinții care i-au insuflat cele mai prețioase valori. În spatele omului de afaceri există o temelie solidă, temelie care a dus la construcția unui drum de succes încă din primii ani de copilărie. Părinții lui Paul Nicolau au avut grijă să-i insufle fiului lor o relație sănătoasă și l-au ”programat” pentru succesul de astăzi.

N-a scăpat nici Pescobar! Ce i-a spus Piedone, după ce a mers în locațiile lui

Pescobar: ”Mama îmi ține departamentul de contabilitate”

Victoria Nicolau, mama afaceristului, este cea care se ocupă de toate actele firmei sale și tot ceea ce ține de contabilitate. La rândul său, tatăl lui Pescobar a preferat să stea departe de lumea în care fiul său a cunoscut succesul financiar. El este ofițer de aviație

”În familia mea am văzut un exemplu de iubire totală. Pe tata poți să-l pui la discuție cu orice mare om din Academia Română. Mama îmi ține departamentul de contabilitate la tot ceea ce am făcut eu. Tata a făcut școală militară la Mediaș, în cadrul aviației militare, apoi l-au repartizat la Focșani. La Focșani s-au mutat, au stat trei ani acolo, acolo m-am născut eu, deci eu sunt focșănean.

Am stat doar un an acolo, deci nu mai țin minte pe nimeni din Focșani. După aia, l-au schimbat la o unitate radio-militară, la Tecuci, la o aruncătură de băț de Focșani. Acolo am stat până la 13 ani. Între a 6-a și a 7-a m-am mutat la Onești.

S-a dat o ordonanță dacă vrea tata să se pensioneze și, gata, stop cu mutatul, mergem la Onești. Am vândut un apartament cu două camere, nu o avere, dar nu ne-a lipsit niciodată. Am cochetat cu fotbalul, am căutat să dau o probă, dar la ce era la Dinamo, acolo, cu relații, aveam loc numai la rezerve”, a mai relatat, printre altele, Paul Nicolau.

În cadrul podcastului, Cătălin Măruță l-a provocat pe Pescobar să își sune mama și să îi spună că o iubește. Printre altele, gazda emisiunii a întrebat-o dacă crede că fiul ei este un om fericit. Spre surprinderea multora, femeia a mărturisit că: ”Paul este un om fericit, însă nu știu dacă este în totalitate împlinit, chiar dacă din exterior ar putea părea altceva. Are o tenacitate ieșită din comun.

Are o gândire macro, el e mai visător, un visător care își atinge tot timpul obiectivele, dar cu timpul am învățat să țin pasul cu el. La început eram mai sceptică, dar acum îi acord tot creditul pentru că a demonstrat. Uneori mă mai supără, face excese, dar asta este”. a spus mama lui Pescobar.

Pescobar, mesaj VIRAL după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale 2025: ”Nu trebuie să vă fie frică!”