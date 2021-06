Cu ce se ocupă părinții lui Tzancă Uraganu, manelistul numărul 1 în trending pe YouTube

Tzancă Uraganul este poate cel mai în vogă manelist, dar sigur se află pe locul 1 în trending pe YouTube. Multe se știu despre celebrul cântăreț de muzică de petrecere, puține despre părinții lui! Cu ce se ocupă aceștia?

O grămadă de bani încasează manelistul de pe urma melodiilor sale prezente pe cunoscutul canal YouTube Nek Musik, care a fost creat în anul 2011, și are în total aproximativ 3,66 milioane de vizionări. Cea mai apreciată piesă a lui Tzanca Uraganul este „Sistemul Lamborghini”, cu nu mai puțin de 47.000.000 de vizualizări. Potrivit estimărilor făcute de socialblade.com, manelistul ar putea încasa anual din youtube sume cuprinse între 68.000 de euro și 1.100.000 de euro. (CITEȘTE ȘI: PROBLEME PENTRU TZANCĂ URAGANUL. SOȚIA ÎL ACUZĂ CĂ I-AR FI FURAT MELODIILE. “TELEFONUL ERA LA ÎNDEMÂNA LUI”)

Cu ce se ocupă părinții lui Tzancă Uraganul, manelistul numărul 1 în trending pe YouTube

Andrei Velcu, pe numele lui adevărat, s-a născut în Ploiești, într-o familie modestă. „Sunt un om ca oricare, un om simplu. M-am născut în Ploiești și acolo stau și acum. Mi-a plăcut muzica de mic copil, dar mi-a plăcut și fotbalul și nu știam pe ce drum să aleg. Dar când am văzut că merge mai bine pe partea cu muzica, am ales muzica. Mai am veri, verișoare care cântă cu vocea, dar la instrumente nu cântă nimeni în familie. Fratele meu cântă și el este singurul care mai cântă din familie.

În copilărie îmi plăcea să merg la școală, am făcut vreo 10 clase. Am fost un copil cuminte. Mai am un frate. Prima dată am vrut să devin fotbalist și când am făcut primul videoclip în 2012 și deja începusem să fiu apreciat de lume și acel clip a fost pentru mine, nu aveam în cap să mă lansez, dar când am văzut că lumea face poze cu mine pe stradă…piesa mea se asculta prin discoteci. Am început bine din prima și am zis să rămân aici.

Vin dintr-o familie normală, cu strictul necesar, nici bogată, nici săracă. Mama nu se ocupa cu nimic, stătea acasă, tata cu mașini”, a spus Tzanca Uraganul în podcastul lui Damian Drăghici.