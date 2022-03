Mira iubește din nou, după despărțirea de Andrei Ivan, bărbatul alături de care și-a petrecut ultimii doi ani. Pe cei doi nu îi lega doar o relație amoroasă, ci și una profesională, Andrei Ivan fiind toboșarul alături de care artista urcă pe scena la fiecare reprezentație. Acum, Mira se iubește cu un cunoscut vlogger milionar de la noi. CANCAN.RO are informații exclusive despre cea mai nouă idilă din showbiz.

Mira și toboșarul ei nu mai formează un cuplu din toamna anului trecut. În timp ce Andrei Ivan pare să își vadă de viața profesională, ajungând recent în finala națională Eurovision, Mira trăiește intens alături de noua sa cucerire.

Relație de doi ani, dată uitării în doar câteva luni

Imediat după separarea de Andrei Ivan, artista a fost cea care a făcut primele de declarații pe conturile sociale, cei doi fiind până atunci „transparenți” pentru fanii lor, aspect pe care nu îl putem observa și în cazul idilei actuale. Mira punea insuccesul relației cu toboșarul pe seama nepotrivirii priorităților:

”A venit momentul să vă zic că da, ne-am despărțit. Cum cel mai probabil ați și bănuit. A venit momentul să fac videoul acesta pentru că era clar și evident că nu mai puteam să o ducem așa la nesfârșit, cu ignoranța asta din partea mea pentru întrebările voastre. N-aș fi vrut să răspund. Era o zonă de ceață și pentru noi.

Nu știam exact, cum se întâmplă și de obicei când oamenii se despart, nu știu dacă e gata, definitiv, te apucă gândurile… Nu am mai experimentat nicio situație de genul acesta, pentru că nu m-am mai afișat cu nimeni până acum (…)

Nici pe voi nu ar trebui să vă prea intereseze. Ne-am despărțit foarte prietenește. Am decis că nu mai rezonăm. Am rezonat până într-un punct. Nu e nicio problemă. Țin la el cum și el poate ține la mine, am petrecut aproape doi ani împreună!”, declara artista imediat după despărțire.

(NU RATA: IMAGINI INCENDIARE CU MIRA! ARTISTA, SEXY PE PLAJĂ. FANII AU FOST EXTAZIAȚI)

Cine este Levi Elekes, noul iubit al Mirei?

Mira și noul iubit își țin relația departe de ochii curioșilor și ai presei, dar sursele CANCAN.RO dezvăluie că relația celor doi s-ar fi așezat deja destul de bine, amorezii fiind deja plecați, întâmplător sau nu, în zone exotice, fix în aceeași perioadă. Levi Elekes este o prezență discretă în spațiul public, chiar dacă se numără printre pionierii vlogging-ului autohton.

Pe lângă activitatea de pe YouTube, unde reunește peste 270 de mii de urmăritori ai canalului, Levi se poate mândri și cu un business de toată frumusețea, semn că Mira ar aspira la prosperitate în toate formele ei. Levi și Mira au cariere de succes la aceeași vârstă, de 27 de ani, abia împliniți pentru cântăreață. Cât va mai dura până se vor afișa, rămâne de văzut, având în vedere că și relația cu Andrei Ivan a fost „transparentizată” destul de târziu.

(CITEȘTE ȘI: MIRA, MESAJ CU SUBÎNȚELES PENTRU MIHAI BENDEAC DUPĂ CE ACTORUL A DEZVĂLUIT CUM ARATĂ FEMEIA PERFECTĂ ÎN VIZIUNEA SA: ”VORBEAI DESPRE MINE. EU M-AM PRINS”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com