Cu cine a apărut Dan Bittman după despărțirea de Liliana Ștefan: fotografia a făcut furori

Dan Bittman se despărțea de Liliana Ștefan, mama copiilor lui, iar vestea făcea înconjurul lunii mondene, mai mult, surprindea pe toată lumea. Cu cine a apărut apoi Dan Bittman? Fotografiile făcute cu ea au făcut furori.

25 de ani de căsnicie s-au destrămat, artistul și Liliana punând punct relației. Amiabil, fără circ. Iar la scurt timp, Dan Bittman a fost surprins în compania fostei sale iubite, Tania Budi, iar fotografia a stârnit noi speculații. Nu este deloc așa! Cei doi au rămas în relații bune și încă se mai întâlnesc. Dovada a fost publicată chiar de Tania Budi, pe rețelele de socializare. (CITEȘTE ȘI: DAN BITTMAN SE ÎNTOARCE. CE A PREGĂTIT PENTRU FEMEI ÎN PANDEMIE: “VINO SĂ-ȚI RECALIBREZI PSIHICUL DISTRUS”)

Cu cine a apărut Dan Bittman după despărțirea de Liliana Ștefan: fotografiile au făcut furori

Vedeta a pus o fotografie într-un story, unde apare în compania lui Dan Bittman. ”Ce sunt acum sunt datorită femeilor pe care le-am întâlnit în viaţa mea. De la Tania Budi am învăţat, în primul rând, că o dra­goste poate să sfârşească şi într-o prietenie. A fost o dra­goste cu năbădăi şi cu scântei. Totuşi, cred că ambii am avut multe de învăţat din relaţia aceea. Ea a învăţat că nu poate să mă ţină într-un loc, eu am învăţat că o dragoste pornită ca o joacă poate să ajungă foarte serioasă. Asta înveţi de la femei, inteligenţa”, spunea Dan Bittman despre relația cu Tania Budi pentru OK Magazine.

Și Tania Budi avea să dezvăluie cum a avut câteva cereri de căsătorie. „Vreo 3-4. Nu mai țin minte. Pentru mine trecutul nu există decât ca învățăminte, nu ca amintiri concrete. Nu am timp și nici chef să îmi amintesc ceva ce poate nu a fost atât de important dacă în ziua de azi nu mai există. Ce e important și real, rămâne. Pentru totdeauna’, a spus vedeta pentru VIVA!