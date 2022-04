Ioana Filimon s-a mutat în Timișoara, părăsind o Capitală mult prea zgomotoasă. A lăsat în urmă, de un an, și lumea showbizului, unde ar putea să revină oricând, după cum spune, dar nu putea rata distracția de 1 Mai, de la Mamaia. Acolo unde a fost ”furată” de reporterul CANCAN.RO pentru câteva minute.

Ioana a tăiat țara în două pentru a ajunge la mare, dar, se pare, merită oboseala. ”Am venit de 1 Mai să mă distrez. Am venit de la Timișoara și, cum m-am rupt de lumea showbizului de aproape un an, am zis că acum e momentul să vin să mă distrez. Fiind singură, am venit cu prietenele la mare”, a fost introducerea „în peisaj”, făcută de Ioana Filimon.

Ioana Filimon nu exclude revenirea în București

A vorbit și despre mutarea din Capitală, dar și despre iubitul de care s-a despărțit. ”M-am mutat din Capitală pentru că am vrut o schimbare. Iar cel mai bun pas era să mă mut acasă, la Timișoara.

Dar nu se știe niciodată când se ivește o oportunitate să mă mut din nou la București. Nu se știe, tot timpul a fost, așa, un du-te vino la mine. Așa a fost patru ani, ba la Timișoara, ba la București. În funcție de ce proiecte aveam”, a spus Ioana.

”Am vrut, într-adevăr, o familie și mi se părea mult mai greu la București să obții lucrul acesta, iar la Timișoara lumea e mai liniștită, mai calmă și mi se părea mai ușor de obținut lucrul acesta la Timișoara.

Dar, uite, viața te duce în așa multe locuri și în așa multe ipostaze că nu știi exact ce să faci și, iată, sunt aici, din nou, la mare”, a continuat fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!”.

S-a mai întâlnit cu fostul iubit israelian

A trecut, apoi, și la capitolul dragoste. De care, deocamdată, nu are parte. ”Fostul meu iubit locuia în Timișoara, nu este român, este din Israel, dar nu asta era principala cauză a mutării mele în Timișoara, pentru că el a fost de acord și cu mutarea, și cu emisiunea, dar așa a fost viața. Ce plănuiești nu e exact cum îți dorești. Dar, iată-mă la mare și poate voi reveni în showbiz”, a spus Ioana.

Iar motivul despărțirii rămâne, în continuare, învăluit în mister. Nu și faptul că s-a mai întâlnit cu ”fostul”. ”Nu știu acum exact un motiv pentru care m-am despărțit, dar important e că amândoi suntem bine, suntem sănătoși și vedem ce ne rezervă viitorul.

Prieteni e mult spus după o relație, pentru că e greu să rămâi prieten cu cineva cu care ți-ai dorit mai mult, dar, da, vorbim, nu suntem certați, ne-am mai văzut de câteva ori, dar…”, a încheiat Ioana Filimon.

