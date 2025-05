Cu cine votează Pescobar? „Vreau să văd cum e și altfel. Eu am cruce la gât. Nu am volan pe dreapta”

Pescobar nu a rămas tăcut în această perioadă foarte importantă pentru țara noastră și a transmis un mesaj pentru români. Patronul Tavernei Racilor le-a transmis oamenilor să oprească cearta pentru cei doi candidați la alegerile prezidențiale. De asemenea, afaceristul și-a prezentat voalat și opțiunea sa de vot, susținând că își dorește o schimbare.

Duminică, 18 mai 2025, este o zi importantă pentru România. Oamenii sunt așteptați la urnele de vot să își aleagă președintele pentru următorii 5 ani. În turul al doilea al alegerilor prezidențiale, lupta pentru Cotroceni se dă între primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și liderul partidului AUR, George Simion. În ultimele două săptămâni, mai multe persoane publice și-au prezentat opțiunea, iar printre acestea se numără și Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar.

În urmă cu puțin timp, Pescobar a transmis un mesaj filmat pentru toți românii. Patronul Tavernei Racilor a mărturisit că nu se implică în politică, dar a decis pe cine să voteze dintre cei doi candidați – Nicușor Dan și George Simion.

Paul Nicolau nu a dat un nume, dar și-a spus opțiunea în mod indirect. Mai exact, afaceristul a declarat că își dorește o schimbare. De asemenea, Pescobar a precizat că el este credincios, dând de înțeles că o să îl voteze pe liderul AUR.

„Iliescu, Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Băsescu, Iohannis, Iohannis… egal 35 de ani. Bă, nu mă mai deranjează încă 5 ani. Pe lângă 35 de ani, 5 ani nu se întâmplă nimic. Nu mă deranjează. Prea multă lume a luat-o personal. Dar eu, apolitic fiind, vreau să văd cum e și altfel. Care-i problema? Dacă era altcineva în finala asta, ok, alegeam pe altcineva. Dar dacă așa ați vrut, eu nu vreau, nu pot. Eu am cruce la gât, eu n-am volan pe dreapta, nici nu doresc nimănui. N-am multe chestii de genul ăsta. Bine, acum vă zic în caterincă, dar și în ‘necaterincă’ vă zic în felul următor. Eu n-am niciun ban de la statul român, eu sunt un antreprenor pur sânge românesc, mai pur sânge ca mine, nu știu, mai sunt, dar rari. N-am un leu de la statul român, nimic”, a spus Pescobar.

De asemenea, Pescobar a mărturisit că nu a primit niciodată bani de la statul român. Mai mult decât atât, afaceristul a declarat că a avut sute de controale în 5 ani de activitatea, la toate restaurantele sale. În final, le-a transmis românilor să nu se mai certe din motive politice.

„M-am uitat pe registru de control, în toate afacerile mele, chiar am calculat, în 5 ani am avut 259 de controale. Nu-i problemă, că ne-am făcut mâna, putem să avem în continuare încă 5 ani. Nu e stres. 259 de controale am avut. Eu vreau doar să văd cum e și altfel. Atâta tot. Bă, dacă nu se poate încă 5 ani nu-i nicio problemă, dăm încă 5 ani așa Dar eu vreau să văd cum e și altfel. Oricum nu e nimic de pierdut. Și, băi fraților, se încearcă dezbinare între noi. Eu nu mă cert cu nimeni. Eu îți relaxat, flexat, stres zero. Eu v-am explicat de ce și cum. Băi, ați înnebunit la cap? Dar vă iubesc pe toți. Love! România e cea mai tare”, a mai spus afaceristul.