Cu lacrimi în ochi, Francesca explică motivul pentru care a luat decizia controversată de a rămâne la Insula Iubirii: „Pare că sunt sadică, dar nu sunt”

Ultima ediție Insula Iubirii a adus un moment de cotitură pentru unul dintre cupluri. Francesca a fost nevoită să ia o decizie importantă pentru cuplul său, însă hotărârea luată a fost aspru criticată. Telespectatorii au judecat-o, au criticat-o, iar acum tânăra a ieșit în față și își explică gestul cu lacrimi în ochi. Ce a motivat-o pe Francesca să acționeze așa?

Ediția din data de 28 iulie a emisiunii de la Antena 1 a adus-o, așa cum spuneam, pe Francesca într-un moment important. Concurenta a avut parte de un bonfire special, unde a văzut că partenerul său trece prin momente destul de dificile. După doar câteva zile în Thailanda, Cristi a spus că și-a înțeles lecția și a mărturisit că și-ar dori ca testul să se încheie pentru cuplul său.

După ce a văzut mesajul emoționant transmis de către partenerul său, Francesca a primit o oportunitate unică de a pleca alături de Cristi înapoi în România. Însă ea a decis că e mai bine pentru relația lor ar fi să continue testul pe insulă.

Ei bine, decizia luată de Francesca se pare că nu a fost pe placul publicului. Mulți au văzut intenția sa de a rămâne pe insulă ca nepăsare. Au acuzat-o că nu este interesat de relație și că a mers în Thailanda doar pentru „o vacanță gratis”.

În urma tuturor acestor critici, Francesca a decis să facă un pas în față și să își explice public hotărârea. Cu lacrimi în ochi, tânăra a explicat de ce în acel moment a crezut că decizia de a nu pleca a fost cea mai bună variantă.

Potrivit spuselor acesteia, în acele moment a considerat că timpul a fost prea scurt pentru ca partenerul ei să primească și să înțeleagă „lecția” pentru care veniseră în Thailanda. De asemenea, Francesca a mai punctat că deși pare că nu a fost prea impresionantă de gestul lui Cristi, realitate este că totul a mișcat-o profund, însă nu și-a exteriorizat trăirile.

„Deci am simțit seara asta la fel cum am simțit-o și acolo. Am vrut un pic să vă explic și vouă decizia de a nu pleca. În relația noastră a existat întotdeauna acest „o să…”. Și în momentul respectiv am considerat că cele cinci zile, cred, care erau mult prea puține pentru a înțelege o lecție, pentru a schimba ceva în relația noastră.

Noi am avut multe tentative de a schimba și nu s-au întâmplat niciodată. Sunt o luptătoare atât eu cât și Cristi. Și dacă aș fi ales să plec, aș fi simțit că pierd o luptă. Și mie una nu-mi stă în fire. Și ăsta este motivul pentru care nu am ales să plec. Chiar dacă pare că sunt sadică, nu sunt. Eu nu mă exteriorizez, poate cum o făceau colegele mele, dar asta nu înseamnă că sentimentele mele nu existau sau că nu aveam emoții.

Încerc să fiu pozitivă și încerc să nu mă mai afund în probleme pentru că trecutul meu cu atacurile de panică și cu anxietate și cu tot ce am avut atunci… nu îmi doresc să mă întorc la asta. Și atunci, asta fac eu. Asta este ancora mea, asta este carapacea mea. Încerc să fiu cât de pozitivă pot și să pun mereu binele înainte, pentru că nu-mi doresc, sub nicio formă, să mă întorc la cea care eram. Și-mi este mult mai bine așa. Și să vedem continuarea bonfire-ului mâine”, a spus Francesca, în mediul online.