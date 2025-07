Ella de la Insula iubirii, la un pas de moarte! Problema de care i-a fost rușine să-i zică lui Teo

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii, a trecut pe la cabinetul medicului estetician din dorința de a-și îmbunătăți aspectul fizic. Ei bine, intervențiile nu au decurs așa cum și-a imaginat și s-a confruntat cu probleme medicale serioase din cauza unei operații. Tânăra a povestit totul în cea mai nouă ediție a emisiunii de la Antena 1. Află, în articol, detaliile!

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au mărturisit în cadrul emisiunii Insula Iubirii că au venit să își supună relația testului din Thailanda înainte de nunta programată în toamnă. De asemenea, concurentul a mărturisit că el și iubita sa au apelat la medicul estetician înainte de eveniment.

„Am și eu operații estetice. Liposucție, Skin Tightening, High definition, Ginecomastia, dar nu prea se văd, aia e problema. Nu s-au prins de mine. Și Ella are intervenții, am fost în aceeași perioadă. Și-a pus implanturi, Skin Tightening, High definition, liposucție 360. Am făcut până să venim la Insulă, special pentru nuntă”, a spus Andrei Lemnaru la Insula Iubirii.