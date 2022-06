Silviu Mănăstire, așa cum nu apare la televizor. Ce face „omul cu dosarele” în „cartierul milionarilor”

Dacă la TV este un tip sobru, care nu iartă pe nimeni, în timpul liber Silviu Mănăstire este total altă persoană. Realizatorul emisiunii „Dosar de politician” a fost filmat de paparazzii CANCAN.RO într-un moment de relaxare totală, la o cafenea, în „cartierul milionarilor”, în timp ce savura o apă în compania unui prieten.

Nu puțini sunt cei care, de-a lungul timpului, s-au întrebat cum arată și ce face Silviu Mănăstire atunci când nu apare pe sticlă. Dacă atunci când este în studioul emisiunii taie în carne vie, în timpul liber, cel care analizează faptele și actele politicienilor din România, se schimbă radical și devine un om de rând, renunțând, parcă, la haina tipului sobru.

Silviu Mănăstire, relaxat în Floreasca

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Silviu Mănăstire în zona Floreasca, la Fico, unul dintre cele mai frecventate localuri din „cartierul milionarilor”. Însoțit de un amic, „omul cu dosarele” a petrecut câteva zeci de minute pe terasă, unde a consumat o apă, „lovit”, probabil, de căldura din momentul respectiv.

Realizatorul emisiunii „Dosar de politician” a fost super relaxat și a discutat cu prietenul său. Ocazional, jurnalistul și-a verificat telefonul mobil, iar când a simțit nevoia s-a răcorit cu licoarea pe care a comandat-o. După ce și-au terminat băuturile, cei doi amici au plecat încotro aveau treabă, cu promisiunea că vor reveni în local pentru o altă întrevedere.

A fost unul din rarele momente când Silviu Mănăstire a fost „scanat” de paparazzii CANCAN.RO. Cu această ocazie, s-a aflat una dintre marile dileme naționale: ce face prezentatorul TV când nu analizează la sânge toate faptele și actele politicienilor din România.

A plecat de la B1 TV!

În luna mai, Silviu Mănăstire și-a anunțat plecarea de la postul B1 TV, după șapte ani de colaborare. Emisiunea pe care o modera, „Dosar de politician” a fost de prime time a televiziunii.

„La un moment dat, te saturi de oameni, de locuri, alții la rândul lor se satura poate de tine. Se numește rutina. Uneori e buna, de cele mai multe ori nu. Înainte de a pleca am avut un binemeritat concediu în care am rezolvat multe lucruri personale. Fără pile, fără cunoștințe si relații am construit un brand cu voi alături. Știu ca veți fi alături de mine, așa cum am spus la finalul ultimului dosar: în vremuri mai bune, în locuri mai bune„, a anunțat, pe Facebook, Silviu Mănăstire.