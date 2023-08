Cucu de la Noaptea Târziu se iubește cu o colegă! Cine este femeia care l-a făcut pe Adrian să nu se mai pozeze cu alte cupluri

Cucu de la Noaptea Târziu nu mai e singur cuc! Horațiu Adrian Cuc a renunțat la trendul de a se posta pe Instagram lângă cupluri care se sărută, sugerând că nu-și găsește sub nicio formă jumătatea, iar acum situația s-a întors la 180 de grade! O colegă de breaslă i-a furat inima componentului trupei Noaptea Târziu, iar CANCAN.RO vă dezvăluie, în exclusivitate, identitatea acesteia. Mai mult, imaginile compromițătoare cu cei doi nu lipsesc din povestea pe care urmează să v-o aducem în atenție!😄🎉

Rebecca Stănescu, o tânără care se declară, pagina sa de Instagram, a fi artist, l-a „împachetat” de tot pe Cucu. Frumușică, pasionată de tatuaje, fotogenică, bașca având un stil vestimentar asemănător cu membrul trupei Noaptea Târziu, a reușit să-l scoată pe bărbat din „transa” de om fără suflet pereche și fără speranță în acest sens pe care, parcă, și-o indusese singur.😵‍💫

Sursele CANCAN.RO susțin, însă, că relația dintre ei nu datează de foarte multă vreme. Cei doi au tot purtat discuții pe parcursul mai multor săptămâni ajungând, în definitiv, să formeze un cuplu în adevăratul sens al cuvântului. În aceeași măsură, Cucu ar fi îndrăgostit până peste cap de Rebecca și ar vrea să facă relația publică, însă ar tot amâna momentul din dorința de a se forma o legătură extrem de stabilă între ei. Totuși, pe adresa [email protected] s-a primit una bucată fotografie cu cei doi porumbei. Nu orice fotografie, să ne înțelegem! Ci una în care se sărută de mama focului într-un club din Centrul Vechi al Capitalei.🫠

Cucu a scăpat de ghinionul în dragoste

Nu mult a trecut de când membrul trupei Noaptea Târziu declara, în exclusivitate pentru publicația noastră, că are parte de eșecuri pe plan amoros (vezi AICI interviul). Nimic nu i se lega, nimic nu dura… totul până acum, însă.

„Nu găsesc persoana aceea, dar nici nu o caut, asta e clar. Dar au mai fost momente în care am avut și o relație, de două luni, să zicem, anul trecut. Dar nu am făcut-o public până nu am știut că e sigur și uite că nu mai e relația. Așa că a fost bine că n-am făcut-o publică. Nu sunt ele de vină, nici eu nu sunt de vină, efectiv ăsta e Universul. Nu se leagă niciodată”, a menționat Cucu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în urmă cu mai puțin de trei luni.

