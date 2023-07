Unde sunt Emi și Cuza, iese show, aspect demonstrat în interviul oferit de cei doi, exclusiv pentru CANCAN.RO, nu doar la „Te cunosc de undeva!”, emisiune câștigată de artiști în trecut. „Acțiunea” se petrece pe litoral, la Neversea, unde componenții trupei Noaptea Târziu și-au făcut apariția, puși pe distracție. Cuza are cu adevărat motive întemeiate, cea mai recentă realizare a coprezentatorului de la Neatza fiind achiziția unui Porsche de toată frumusețea!

Adrian Popescu și-a făcut bine calculele, așa că a trecut la treabă. Și-a cumpărat casă, apoi mașină, însă nu uită de Mustang, îngrijit exemplar. Emi și Cucu se înghesuie să liciteze pentru fosta mașină a prietenului lor, timp în care Cuza și-a stabilit deja următoarea țintă: își dorește un Ferrari!

Cucu și Emi, în cursa pentru a pune mâna pe râvnitul Mustang al lui Cuza: „Știi cui îl las? Ăluia care îmi dă banii pe el!”

Emi: Eu vreau doar să știu cui lasă Mustangul, atât!

Cuza: Știi cui îl las? Ăluia care îmi dă banii pe el! Cucu a sărit primul.

CANCAN.RO: Ai pus-o la vânzare?

Cuza: Nu, o vând între prieteni, că e o mașină foarte bună. Am avut grijă de mașină, pentru că a fost mașina pe care mi-am dorit-o tot timpul. Și am îngrijit-o, ca niciodată, la reprezentanță, numai acolo m-am dus. A fost mai scump, dar am zis că e sufletul meu acolo.

CANCAN.RO: Deci tu speri la Mustang, Emi?

Emi: Nu vreau să zic că sper la Mustang, dar am fost și noi doi băieți în spate, care l-am sprijinit pe el. Știi cum e, la o mașină se vede caroseria frumoasă, dar mai are și bujii, mai are și electromotor.

CANCAN.RO: Tu ce ai fost, Emi, în acest angrenaj?

Emi: Șpița!

Cuza: Cutia de viteze, dar tot timpul era în marșarier!

Cuza și-a achiziționat cel mai nou model de Porsche 992 de 200.000 €, însă dezideratul suprem rămâne un Ferrari: „Am stat, am cugetat, am calculat!”

CANCAN.RO: Cum e să te dai cu un Porsche, model 992?

Cuza: E altă mașină față de Mustang, adică eu mi-am dorit trei mașini și îmi doresc în continuare, că a mai rămas una. Când eram copil, dădeam drumul la monitor, se încărcau pozele linie cu linie, mă uitam la Mustang. Mi-a ajutat Dumnezeu și mi-am luat. Apoi a doua, la care nu aș fi sperat niciodată, era o dorință nebunească, a fost Carrera. Și pe a treia, să îmi dea Dumnezeu să o vedeți!

CANCAN.RO: Care e?

Cuza: E un Ferrari. Dar acum vorbim despre dorințe din astea superficiale!

CANCAN.RO: Celelalte care sunt?

Cuza: Ca orice om, casă, Doamne ajută, am reușit, mi-o luai.

CANCAN.RO: Credit sau banii jos?

Cuza: Nu e vorba de credit sau nu. Că toată lumea are impresia că dacă e ceva pe credit ar fi un lucru rău. Atâta vreme cât calculele tale sunt bune, știi să îți susții creditul și ai și niște bani în bancă, nu-i bloca pe toți. Asta spun toți oamenii cu niște cunoștințe financiare!

CANCAN.RO: Nu te cuprinde o panică atunci când te gândești câți bani îți pleacă din venituri, de pe cont? Sau te motivează să muncești mai mult?

Cuza: Asta o dată, că mă motivează. Și în al doilea rând, să știi că nu mă panichează foarte tare, pentru că, repet, nu am luat deciziile astea ghidat de impulsul tânărului. Am stat, am cugetat, am calculat. M-am gândit la cel mai rău scenariu, la cel mai bun scenariu și asta încurajez toți oamenii să facă. Atunci când ne ghidează impulsul, dorința aia imatură, să spunem așa, trebuie să ne punem un pic pe poziții să vedem «pot de aici încolo, câțiva ani?». Doamne ajută, mi-a dat bine calculul!

