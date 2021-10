Culiță Sterp, confesiuni după ce a fost înșelat de fosta iubită „Nu iert niciodată trădarea”

Culiță Sterp a povestit din nou despre un episod dureros din viața lui, când a fost înșelat de o fostă iubită. Fostul concurent de la Survivor a mărturisit că a învățat multe, mai ales după ce a avut o reacție ușor agresivă la aflarea veștii.

Culiță a povestit că, la un moment dat, pe când avea puțin peste 20 de ani, și-a dat seama că iubita lui juca la două capete.

Tânăra conervsa prin mesaje cu un alt băiat, iar pe Culiță Sterp îl mințea cu nerușinare. Cântărețul a povestit că singurul lui regret e că a cedat nervos și a dat cu telefonul fetei de pământ.

„Nu iert niciodata tradarea de la un prieten, familie, iubit. Am fost tradat de prieteni si am iertat, dar n-am uitat. Cand am fost mai mic, pe la 20 de ani, da, imi aduc aminte sa fi fost inselat.

A fost o chestie, ca am prins-o cu minciuna pe fata. Zicea ca nu vorbeste cu un baiat si am cerut telefonul si nu a vrut sa mi-l dea si am dat cu telefonul pe jos. Eu sunt genul care sa dea intr-o femeie, dar am reactionat un pic nervos. Am vazut ca vorbise cu un baiat. Ma enervez foarte greu, dar daca te intreb de zece ori si nu-mi spui si stiu sigur, ma enervez foarte tare ca ma ia lumea de prost. Fata aia m-a luat de prost. Mi-a parut rau ca am reactionat nervos”, a declarat Culiță Sterp la Teo show.

Culiță Sterp a mărturisit că și-a trăit viața de burlac până la 25 de ani, având zeci de experiențe pe plan amoros.

„Am avut fail total in dragoste. Am inceput sa am iubite de pe la 15-16 ani si pana la 25 de ani a fost fail total. le-am schimbat ca pe sosete. Dar nu-mi pare rau, mi-am trait viata, am gustat din toate, sa zic asa. Este foarte important sa stii sa te opresti din chestiile astea, unii zic ca nu m-am oprit, ca inca as fi, dar eu consider ca imi vad de treaba mea”, a mai povestit artistul la emisiunea de pe Kanal D.

VEZI ȘI: Culiță Sterp, dezvăluiri despre botezul fiului său. De ce îi este teamă artistului: „Având în vedere situaţiile care s-au impus recent, nu ştiu dacă…”