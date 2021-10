Culiță Sterp, surpriză de proporții pentru iubita lui. Cum o răsfață pe Daniela, de ziua ei

Culiță Sterp trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Este tătic și iubește necondiționat femeia care i-a oferit cea mai mare ”comoară”, un băiețel. De ziua iubitei sale, Culiță Sterp i-a pregătit o surpriză de proporții.

Culiță Sterp a trecut testul ”banului” și nu a uitat de unde a plecat. Familia și persoanele dragi ocupă cel mai important loc în viața lui, iar asta o dovedește de fiecare dată când are cocazia. Daniela este femeia care a reușit să-l împlinească din toate punctele de vedere. Fostul faimos de la Survivor este un romantic incurabil, iar iubita lui știe cel mai bine.

(VEZI ȘI:TARIFUL I-A EXPLODAT LUI CULIŢĂ STERP, DUPĂ CE A PARTICIPAT LA SURVIVOR ROMÂNIA. CÂŢI EURO IA VEDETA KANAL D PENTRU O CÂNTARE)

Culiță Sterp, surpriză de proporții pentru iubita lui

Cu ocazia zilei de naștere a frumoasei sale iubite care l-a făcut tatic, Culiță Sterp a surprins-o pe aceasta cu un buchet imens de trandafiri roșii. Cântărețul se mândrește cu gesturile frumoase pe care le face, iar un asemenea gest nu putea să treacă neobservat și pe rețelele de socializare, acolo unde a postat o fotografie în timp ce se pregătea să ”livreze” surpriza.

Familia Sterp se află în plin proces de organizare a botezului micuțului Milan. Culiță Sterp a făcut primele dezvăluiri despre fericitul eveniment:

(VEZI ȘI:CULIȚĂ STERP PREGĂTEȘTE UN BOTEZ DE LUX PENTRU FIUL SĂU. EL VINE CU BANII, IUBITA E CU ORGANIZAREA)

”Botezul are loc acum, la sfarsitul lunii octombrie, pe data de 21. Dar avand in vedere situatiile care s-au impus recent, nu stiu daca o sa mai fie sau nu si ne-am gandit ca in caz ca nu se poate face, o sa-l facem la anul cand o sa aiba copilul un an, pe 17 iunie.

Eu am cantat la foarte multe botezuri si erau copiii mari. Chiar ieri am apucat sa ne facem lista de invitati si am zis sa incercam sa facem. Daca se poate facem, daca nu…am zis ca n-or sa fie foarte multi invitati, in jur de 200. Nici multi, nici putini. Nu facem cu foarte multa lume, cu prietenii mai apropiati, cred ca ei conteaza cel mai mult. Nu stim deocamdata…

Nu cant la botez, sunt o gramada care canta, din breasla mea, prieteni de-ai mei. Or sa fie o gramada de cantareti, nu mai cant si eu. Si asta, cu cantatul, se zicea ca poarta ghinion. Bine, eu nu cred ca poarta ghinion neaparat, dar mai bine nu. O sa ma distrez, o sa ma simt bine”, a spus Culiță Sterp, pentru KanalD.

Sursa foto: Instagram.ro