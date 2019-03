Ilie Năstase (72 de ani) a povestit, la emisiunea lui Măruță, de la ProTV, cum a abordat-o pe actuala lui iubită, Ioana Simion, într-un restaurant. Fostul tenismen era alături de fiica lui de 13 ani, Emma. Aceasta a fugit de la masa când a văzut ce face tatăl ei.

Invitat în platoul emisiunii ”La Măruță” de la ProTV, Ilie Năstase a povestit, cu umorul binecunoscut, cum a întâlnit-o prima oară pe actuala lui iubită. Se întâmpla în luna august a anului trecut, într-un restaurant de la litoralul românesc.

”Era cam la 10 metri de mine. Încă n-o vedeam bine, dar se mișca bine. Când s-a întors la masă, am chemat chelnerul și i-am zis: te rog frumos, pot să-i trimit o băutură domnișoarei de acolo? La care fata mea, care are 13 ani, îmi spune: nu se face așa ceva, pe mine mă duci acasă! Am rămas blocat. Am lăsat-o să plece. Am mai chemat o dată chelnerul. A spus că ea nu bea alcool, dar a ridicat paharul.

În următorul minut, m-am dus la masă cu tupeu. Dacă n-avem tupeu la 72 de ani, când naiba să avem?”, a povestit Ilie Năstase.

Actuala iubită i-a amintit atunci lui Năstase că este căsătorit, dar el i-a replicat imediat: ”Da, dar pe 23 septembrie o să divorțez!”.

”Aveam nevoie de o persoana așa, să trec peste divorț. Dacă o să ne înțelegem, o să ne și căsătorim”, a închieat fostul mare tenismen.