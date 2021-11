Cum a ajuns Bianca Rus de la 120 de kilograme la 50. Prin ce momente grele a trecut din cauza dietelor drastice

Bianca Rus s-a schimbat radical în ultima perioadă. Artista a slăbit spectaculos, însă acest lucru a costat-o destul de scump. În cadrul unei emisiuni TV, blondina a povestit cu ce probleme de sănătate se confruntă din cauza dietelor drastice.

Cântăreața în vârstă de 34 de ani a slăbit aproximativ 70 de kilograme, însă acum nu mai este atât de fericită cu această schimbare. Cântăreaţa a vorbit în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, lucruri neştiute despre transformarea ei.

„Acum trei ani m-am operat la stomac, m-am menținut, mai fac și sport din când în când. Să spun așa, ca secret, am niște mari probleme de sănătate din cauza dietelor pe care le-am ținut și le țin în continuare. Dar astăzi sunt bine, sunt fresh, sunt ok”, a spus ea la Prima TV.

„Nu sunt foarte mândră că am slăbit așa de mult”

„Am ținut foarte multe diete, s-a acumulat și oboseala, și mersul pe la evenimente, nunți, petreceri, peste tot. Și eu am sărit mesele. Și mai uitam să mănânc câte o zi, chiar și două și am dat într-o anemie severă care mi-a scăzut foarte mult hemoglobina și au fost niște probleme, dar le-am rezolvat și sunt pe drumul cel bun.

Acum am 50 și ceva de kilograme, dar nu sunt foarte mândră că am slăbit așa de mult, pentru că le-am slăbit pe bază de boală și nu e tocmai ok, pentru că eu am slăbit frumos, am slăbit cu sport, am slăbit cu dietă, sub supravegherea medicului, și acum am slăbit brusc, dintr-odată. Am slăbit câteva măsuri și nu este foarte bine pentru piele, dar văd că mă mai ajută și vârsta”, a mai adăugat vedeta.

Bianca Rus iubește din nou! Își dorește să devină mamă, în curând

Mai mult decât atât, în ciuda faptului că a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, Bianca Rus este fericită. Cântăreața iubește și este iubită, ba chiar e pregătită să meargă din nou la altar cu omul de lângă ea. Ne-a spus că așteaptă să fie cerută în căsătorie și să devină mamă. Bianca Rus spune că își dorește atât fetiță, cât și băiețel și a început deja să se gândească la nume.

„Referitor la omul de lângă mine vă spun că e frumos (râde). Deocamdată mă concentrez asupra sănătății, dar aștept să fiu cerută în căsătorie și să îmbrac din nou rochia de mireasă. Nu îmi este teamă să fac acest pas, nu iese din prima, iese din a doua, știi cum e. Nu știu dacă este visul meu cel mare să mă mai mărit din nou. Mă văd mămică, mi-ar plăcea să am și fetiță și băiețel. Să îi cheme cum va alege viitorul meu soț, dar la fetiță mi-ar plăcea Miriam și la băiețel mă mai gândesc.

Tot timpul am fost înnebunită după fetițe, după rochițe, după tot ce e feminin și frumos, dar mi-ar plăcea să am și un băiețel și, cine știe, poate la anul vă dau vestea cea mare”, a mai precizat Bianca Rus.

Sursă foto: Instagram