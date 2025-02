Cum a ajuns Dorian Popa să o dea pe Loredana cu capul de candelabru: „A intrat așa, într-o vrie și…”

Dorian Popa și Loredana fac echipă în cea mai nouă comedie românească. Deloc străini de platourile de filmare, cei doi artiști au rolurile principale în filmul „Mentorii”, ce urmează să apară din 28 februarie în cinematografele din toată țara. Dinamica și chimia dintre ei este una de excepție, iar publicul trebuie să se pregătească să îi vadă în niște ipostaze fierbinți. Loredana și Dorian Popa au renunțat la inhibiții, s-au sărutat cu foc, iar ce a urmat a fost incendiar.

„Mentorii” este cea mai nou comedie românească. Filmul, regizat de Adrian Tapciuc și produs de Edy Chereji, cofondatorul Untold, promite să fie una dintre cele mai spumoase comedii ale anului și îi aduce în rolurile principale pe Dorian Popa și Loredana. Pelicula a avut avanpremiera de gală pe 24 februarie, la cinematograful mall-ului din Băneasa, iar din 28 februarie o să fie disponibilă în cinematografele din toată țara.

(CITEȘTE ȘI: Când s-au sărutat Loredana și Dorian Popa prima oară? „Uuuu, nebunule!”)

Așa cum spuneam, în doar câteva zile, publicul o să poată vedea filmul „Mentorii” pe marile ecrane. Însă, până atunci, Loredana și Dorian Popa au făcut câteva dezvăluiri interesante în cadrul podcat-ului „La mijloc”, realizat de Codin Maticiuc. Cei doi au dat detalii de pe platourile de filmare și au dezvăluit că personajele lor au parte de o scenă de dragoste fierbinte.

Cu umorul la ei, artiștii au mărturisit că filmările pentru scena de amor nu au fost lipsite de peripeții, iar Dorina Popa și-a intrat prea bine în rol. Acesta s-a lăsat purtat de momentul fierbinte, a pus mult patos și nu a mai ținut cont de nimic, nici chiar de Loredana. A dat-o cu capul de candelabru, a făcut deranj mare, toate de dragul artei și pentru ca scena să iasă perfect, lucru care s-a și întâmplat.

„Codin Maticiuc: Dorian Popa și Loredana se sărută în filmul „Mentorii”. Fac și dragoste, sub privirile atente ale lui Bucălae.

Dorian Popa: Nu, nu… sex nebun! E o diferență.

Codin Maticiuc: Adevărul e că o dai de niște pereți. O lovești efectiv pe săraca Lori de pereți, cad niște oglinzi, se întâmplă lucruri.

Loredana: Da, se sparge candelabrul. Dar aia a fost o chestie out of the script.

Dorian Popa: Creativitatea domului Tapciuc a depășit orice limită a normalității.

Loredana: Da, și Dorian a intrat așa într-o vrie că m-a dat cu capul de toți pereții”, au dezvăluit cei doi în cadrul podcast-ului.