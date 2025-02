Cum a ajuns Nicu Alifantis student după 50 de ani: ”Am chiulit, am copiat”

Nicu Alifantis, unul dintre cei mai apreciați artiști români, a fost invitatul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, unde a dezvăluit detalii inedite din viața sa personală și profesională. În dialogul sincer de aproximativ o oră, maestrul a vorbit despre perioada în care, la vârsta de 50 de ani, a devenit student la UNATC.

Deși părea un moment neobișnuit pentru a începe studiile universitare, Nicu Alifantis a profitat din plin de această experiență și s-a bucurat de viața de student fără rețineri.

CITEȘTE ȘI: Nicu Alifantis, dezvăluiri despre perioada în care a locuit într-o încăpere din Teatrul Foarte Mic: „Cât am stat acolo eu eram de serviciu şi noaptea şi ziua”

Artistul a povestit că a fost convins de Mihaela Tonița Iordache să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, alegând specializarea teatrologie. Deși avea deja o carieră impresionantă în muzică, Alifantis a vrut să exploreze și lumea teatrului.

Nicu Alifantis a mărturisit că nu s-a lăsat intimidat de diferența de vârstă față de colegii săi și a intrat cu entuziasm în rolul de student. De la chiulit și copiat la ieșirile cu colegii și plimbările cu trenul, artistul a trăit toate momentele frumoase pe care le presupune această etapă a vieții.

„Studiile superioare le-am făcut în 2007. Eram cel mai bătrân elev din institut. Am dat la UNATC datorită Mihaelei Tonița Iordache, ea a insistat. M-am dus și am făcut teatrologie. Am trăit toate nebuniile pe care nu le-am trăit în tinerețe. Am chiulit, am copiat, m-am dus cu colegii la bere, m-am dat cu trenul. Am trăit toate nebuniile pe care nu le făcusem în tinerețe. Om bătrân, aveam 50 de ani, a fost o experiență extraordinară.”