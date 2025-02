Nicu Alifantis, dezvăluiri despre perioada în care a locuit într-o încăpere din Teatrul Foarte Mic: „Cât am stat acolo eu eram de serviciu şi noaptea şi ziua”

În această săptămână, în cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene aveţi ocazia să-l descoperiţi într-o altă manieră pe celebrul Nicu Alifantis. Artistul a acceptat cu bucurie invitaţia, iar în dialogul de o oră purtată cu directorul editorial al trustului Gândul şi-a deschis sufletul şi a împărtăşit cu privitorii lucruri din viaţa personală, dar şi profesională.

Maestrul și-a amintit de copilăria de la Brăila, de perioada în care a locuit într-o încăpere la Teatrul Foarte Mic din București, dar n-a ocolit nici ucenicia de la Teatrul din Brăila, unde, inițial, a făcut figurație.

Nicu Alifantis, despre perioada în care a locuit într-o încăpere din Teatrul Foarte Mic

Adrian Artene: Generozitatea s-a instalat la această masă, vorbim despre generozitate şi generos a fost regretatul Dinu Săraru când v-a pus la dispoziţie o încăpere să locuiţi în interiorul teatrului un an, un an şi puţin.

Nicu Alifantis: Da, un an si ceva am stat în Teatrul Foarte Mic, abia îl deschisese a fost prilejul de care s-a agăţat deschiderea acestui Teatru Foarte Mic ca să mă poată angaja în Bucureşti. Era un cerc vicios, nu te puteai angaja dacă nu aveai buletin, nu puteai să ai buletin dacă nu aveai casă.

Adrian Artene: Aveaţi adresa la teatru?

Nicu Alifantis: Nu, nu, nu acolo. Acolo am stat într-o perioadă a vieţii mele de vreun an şi vreo două, trei luni, a fost foarte interesant. Sigur că la un moment dat, a fost foarte drăguţ domnul Săraru, zice „Ia stai, tu dacă stai acolo, eu de ce să mai plătesc portar? Că tot eşti acolo”. Şi l-a luat pe portar, iar cât am stat acolo eu eram de serviciu şi noaptea şi ziua, dacă tot locuiam acolo. A fost o perioadă teribilă pentru că acolo, îmi venea o idee fugeam la etaj unde era o pianină, mă jucam pe ea sau luam chitara, era scena, eram singur cu ea. Îţi dai seama să ai la dispoziţie o casă în care să dormi, să trăieşti, să te bucuri de tinereţe în toate formele ei şi să ai la dispoziţie sală, instrumente, locuri, fugeam de la scenă la locuri, era o sală mică de o sută de locuri, este în continuare. A fost fascinantă treaba.

Adrian Artene: Cât de bogat eraţi.

Nicu Alifantis: Foarte bogat. Perioada tinereţii e teribil de specială pentru noi toţi.

