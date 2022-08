Cum a ajutat-o Salman Khan pe Iulia Vântur în carieră: „M-a susținut și chiar a crezut în mine”

Iulia Vântur şi Salman Khan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulţi ani. Deşi cei doi au fost întotdeauna discreţi în ceea ce priveşte viaţa lor privată, aceştia fac o echipă bună atât profesional, cât şi personal. Recent, frumoasa blondină a povestit în cadrul unui interviu cum a ajutat-o celebrul actor de la Bollywood în cariera pe care o are în India.

Iulia Vântur a decis în urmă cu mai mulţi ani să plece definitiv din România şi să îşi construiască o carieră în India. Drumul nu a fost deloc uşor, însă cu multă muncă, dar şi cu susţinerea celor apropiaţi, frumoasa blondină a reuşit să îşi îndeplinească visul.

Pe lângă succesul de care se bucură pe plan profesional, Iulia Vântur a reuşit să îşi găsească şi jumătatea. În cadrul unui interviu recent, artista a dezvăluit cât de mult a ajutat-o partenerul său să reuşească tot ce şi-a propus. Se pare că, celebrul actor a crezut foarte mult în talentul blondinei şi a susţinut-o necondiţionat.

”Salman a fost cel care a făcut introducerea. Când ești prezentat de cineva ca el, trebuie să te prezinți de la același nivel profesional, nu ai cum să dezamăgești. Acolo a fost adevărata muncă. Conținutul și examenul final eu le-am dat. Am fost privilegiată să am parte de sfaturile unui om cu o experiență de peste 30 de ani în Bollywood. M-a susținut și chiar a crezut în mine. El a crezut în vocea mea mai mult decât am crezut eu însămi inițial. Eu chiar nu-mi făcusem vreo speranță că voi începe o carieră în muzică, în India. Abia când mi s-a spus „ai un dar frumos, special… nu-l ignora!, am realizat că merită să pun extra muncă și energie. Meritam să fac asta pentru sufletul meu. Muzica este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am primit în viața mea.”, a declarat Iulia Vântur, potrivit viva.ro.

Iulia Vântur: ”Mi-ar plăcea să devin mamă”

În urmă cu ceva timp, actrița a vorbit şi despre căsătoria dintre ea și Salaman Khan. Ea nu consideră că un document ar putea stabili implicarea și intensitatea vieții sale sentimentale. Un lucru îl știm sigur, nu este căsătorită cu actorul de la Bollywood, însă nici nu urmează prea curând acest lucru.

Mai mult, Iulia Vântur a spus că i-ar plăcea să devină mamă, doar că până acum nu a sosit acel moment. Consideră că un copil este un dar divin, iar dacă ar fi să rămână însărcinată vreodată, ar primi acest cadou cu bucurie.

”Așa am fost crescută, educată, ca majoritatea fetelor din lume. Am crescut auzind povești cu prinți. Respect instituția căsătoriei, însă știu că nu un document stabilește implicarea și intensitatea vieții mele sentimentale. Dacă mă gândesc bine, implicarea sentimentală și traiul zilnic efectiv au durat, în cazul ăsta, mult mai mult decât multe căsătorii despre care tot auzim.

Da, mi-ar plăcea să devin mamă, însă un copil e un dar divin. Se va întâmpla atunci când va trebui să se întâmple… Eu primesc cu bucurie!”, a mai spus Iulia Vântur, pentru VIVA.