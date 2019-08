Cum a anunțat-o Andreea Bălan pe Andreea Antonescu să vină la cununia civilă: ”Mi-a dat locația, mi-a dat adresa, scurt și…”

Andreea Antonescu s-a căsătorit civil sâmbătă, iar la eveniment a participat și Andreea Antonescu, alături de care făcea furori în urmă cu mulți ani, cu trupa ”Andre”. Cele două și-au făcut declarații emoționante, mai ales că ”Andre” s-a reunit, după 17 ani.

„Nu am vorbit astăzi cu Andreea, am vorbit ieri cu Andreea pentru că, na, știi cum e… Trebuie să ia o pauză măcar azi. Nu am vorbit despre eveniment, vorbim strict despre proiectele pe care noi le avem, mi-a dat locația, mi-a dat ora, scurt și la obiect, pentru că de asta aveam nevoie. Noi eram cu gândul la repetiții, puneam la unct ultimele detalii ale show-ului. Îi așteptăm aici cu toții. Pe Andreea o cunosc mai bine și nu știu dacă va reuși să se ascundă de data asta, dar sunt convinsă că în adâncul sufletului ei va fi extrem de emoționată. Așa spun eu că sunt prietenii, atunci când au nevoie, sunt alături de tine. Așa am considerat eu. Noi totuși suntem prietene foarte bune Se înțeleg extraordinar de bine, iar copilul va considera că este o altă petrecere. Vom merge și vom petrece. O petrecere mică, cu cele mai importante, apropiate persoane ale Andreei. Andreea să nu ne mai surprindă cu evenimente din acelea care ne dau emoții puternice”, a spus Andreea Antonescu la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Înseamnă foarte mult pentru mine deoarece Andreea a fost alături de mine pe tot parcursul vieții mele, în cele mai dificile momente. În puținele dăți când a fost bine a fost alături de mine, iar astăzi este la fel, mai mult la greu a fost. Până în ultima clipă am vorbit despre spectacole, ăsta e defectul meu, sunt perfecționistă. Important e că am oameni alături de mine”, a declarat Andreea Bălan, la Starea Civilă.