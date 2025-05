Cum a apărut Carmen alături de Klaus Iohannis la vot. Sigur nu te așteptai să o vezi așa!

Fostul președinte Klaus Iohannis a votat la Sibiu, duminică, 18 mai, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2025. Extrem de rezervat în declaraţii și vizibil grăbit după ce a plecat de la Cotroceni, acesta a cerut românilor să voteze pentru Europa.

Klaus Iohannis a votat la Sibiu, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2025, alături de soția sa, Carmen. Imediat după, a oferit și câteva declarații:

„Votul de azi este extrem de important, de fiecare data când votam este important. Nu votam doar cu o persoană sau partid, votăm cu directia pe care românia o va lua in anii care urmează. Am avut noroc și am și muncit in ultimii 10 ani, daca ne uitam la datele economice, PIB-ul s-a dublat, este enorm. Venitul mediu s-a majorat semnificativ, din păcate nu toți au beneficiat de această creștere. În ansamblu, României i-a mers bine. România este în momentul acesta o țară respectată în UE și în lume. Eu cred că acest parcurs trebuie continuat”, a declarat Klaus Iohannis.

Cum a apărut Carmen alături de Klaus Iohannis la vot

În timp ce fostul președinte al României a ales să poarte un palton lung, negru și o cămașă albă, soția sa i-a completat look-ul elegant cu o rochie deasupra genunchiului, peste care a pus un palton roz prăfuit.

Dacă în trecut partenera fostului președinte obișnuia să apară în rochie, cu haina desfăcută, acum a intrat în secția de votare și a ales să nu își dea jos paltonul roz, ci să apară îmbrăcată complet. Atât ea, cât și Klaus Iohannis, nu și-au desfăcut paltoanele cât timp au votat.

Ba mai mult, nu doar că nu am avut ocazia să o vedem în rochia elegantă pe care a ascuns-o sub haină, de frig, însă am mai remarcat ceva! Carmen Iohannis a ales astăzi un palton pe care l-a mai purtat și în trecut. Dovadă că soția fostului președinte este cumpătată când vine vorba despre shopping, aceasta alege să poarte aceeași piesă vestimentară în nenumărate rânduri!

