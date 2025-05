Cum a apărut Mirabela, la brațul lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor? Toate privirile s-au întors către ea

În dimineața zilei de 4 mai 2025, Nicușor Dan, candidatul independent la alegerile prezidențiale 2025, alături de Mirabela Grădinaru, mama celor doi copii ai acestuia, s-au prezentat la secția de votare amenajată la Școala Gimnazială Luceafărul din București, sectorul 5. Toate privirile s-au întors către partenera primarului general al Capitalei.

Duminică dimineața, în ziua primului tur al alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, s-a prezentat la Școala gimnazială Luceafărul, din sectorul 5 al Capitalei, acolo unde și-a exercitat dreptul la vot. Candidatul independent la prezidențiale a fost însoțit de partenera sa de viață și mama celor doi copii ai săi, Mirabela Grădinaru. Cum a apărut Mirabela, la brațul politicianului, în ziua alegerilor?

Încă de la intrarea în secția de votare, toată lumea a fost cu ochii pe candidat și pe soția acestuia. Așa cum ne-a obișnuit, Nicușor Dan a abordat o ținută clasică, cu un costum bleumarin, cămașă albă și cravată.

În asentiment cu partenerul său, Mirabela Grădinaru a ales să poarte o rochie midi, destul de decentă, simplă și comodă. Destul de multă pe corp, în nuanțe de gri, se poate spune că ținuta partenerei primarului Capitalei este potrivită pentru o zi de duminică, deloc extravagantă, clasică și comodă. Femeia a atras toate privirile prin simplitatea și eleganța sa, la brațul candidatul politicianului.

La ieșirea din secția de votare, Nicușor Dan a făcut o scurtă declarație de presă. Primarul general al Capitalei a ținut să le-a mulțumit românilor din Diaspora pentru prezența la vot extrem de crescută din acest prim tur al prezidențialelor 2025.

„Am votat pentru oamenii tăcuți, cinstiți, muncitori, care n-au fost reprezentați până acum. Am votat pentru speranță, pentru un nou început într-o Românie cu oameni capabili, aici, în diaspora și în Republica Moldova. Am votat cu realism, pentru că România trece printr-un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus-o în groapă după 19 mai s-o scoată.

Am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care poate face dreptate pentru România. Mulțumesc românilor din diaspora care au votat în număr mare și îi încurajez să o facă în continuare. Ei sunt cu sufletul în România și alături de cei de acasă.”, a spus Nicușor Dan când a ieșit din secția de votare.