Cum a apărut numele „Tzancă Uraganu”. „Am scos o melodie cu el”

Toată lumea îl cunoaște pe Tzancă Uraganu. Manelistul a ajuns rapid în topul preferințelor publicului din România, iar piesele sale au un succes fulminant. Puțini știu însă care este numele său real și, mai ales, cum a apărut numele lui de scenă.

Invitat în podcast-ul lui Damian Drăghici, Tzancă Uraganu, pe numele său real Andrei Velcu, a vorbit despre cariera sa muzicală și a dezvăluit cum și-a ales numele de scenă. Se pare că la formarea acestuia au contribuit două persoane.

Manelistul a dezvăluit că numele de Tzancă i-a fost dat de către mama sa, încă de pe vremea când era doar un copil. Aceasta s-a inspirat dintr-un film și a ales să își alinte băiatul astfel. În ceea ce privește apelativul „Uraganu”, acesta vine de la Nicolae Guță și „datează” din anul 2014, când, în cadrul unui concert, manelistul l-a numit pe Andrei Velcu „Uraganul muzicii”.

„Apropiații mă știu de Andrei Velcu și câteva persoane, pentru că așa sunt pe Facebook, de exemplu.

Tzancă mi se spunea de când eram mic, Tzancă îmi spunea mama, nu știu ce film a văzut ea pe timpul acela de mi-a spus așa, iar Uraganu mi l-a pus Nicolae Guță, când am scos o melodie cu el. Am scos o piesă cu el în 2014 și m-a anunțat el: Din partea mea, Nicolae Guță, împreună cu Tzancă, Uraganul muzicii. Și așa a rămas și chiar îi mulțumesc pentru numele acesta”, a declarat Tzancă Uraganu în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Tzancă de la Ploiești

Până să apară numele de scenă Tzancă Uraganu, manelistul se prezenta drept Tzancă de la Ploiești. Acesta a declarat că face muzică de foarte mult timp, chiar dacă succesul răsunător a venit recent. Manelistul spune că meseria pe care o face îi aduce multă bucurie, iar la fiecare cântare are grijă să distreze oamenii așa cum se cuvine.

„Nume cu vremea. Depinde de vreme. Sunt Tzancă din 2014, da. Tzancă Uraganu. Înainte, numele meu era Tzancă de la Ploiești, până să-mi pună Uraganu și a rămas așa. Nu doar banii sunt focul nostru, noi știm să cântăm și cu bani și fără bani.

Și la oameni bogați și săraci și de toate felurile. Dacă îmi dă unu nu știu cât, nu înseamnă că trebuie să-i cânt lui mai mult. Pentru noi, toată lumea este egală. Nu există mai fraier, mai șmecher sau asa. Toți sunt la fel pentru noi”, a mai spus Tzancă Uraganu.

Tzancă Uraganu, probleme cu substanțele interzise

În cadrul aceluiași podcast, manelistul a recunoscut că din cauza pandemiei a ajuns într-o situație nu tocmai bună din punct de vedere psihic și, până nu a apelat la ajutor psihiatric și psihologic, nu și-a revenit.

Mai mult, Tzancă Uraganu a recunoscut că a fost consumator de substanțe interzise, dar s-a jurat că renunță la acest viciu și de un an și jumătate nu a mai consumat nimic.

„De un an și jumătate nu am mai pus mâna pe niciun fel de substanțe. Am promis la Fecioara Maria, la Mânăstirea Ghighiu, de la Ploiești, e lângă mine acolo. Și m-am dus acolo, este o icoană făcătoare de minuni de 400 de ani și vin oameni din toată țara.

Am promis acolo cu mâna pe icoană că nu mai fac așa ceva, în afară că beau și eu, asta e altă treabă. Nu mai fac niciodată, am greșit și eu în trecut și am promis că nu mai fac niciodată și m-am lepădat.

Sunt mult mai bine din toate punctele de vedere”, a mai mărturisit Tzancă Uraganu în podcast-ul lui Damian Drăghici.