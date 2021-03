Cum a descoperit un bărbat că este urmărit în propria lui casă. În ce loc bizar a găsit o cameră de supraveghere

Un bărbat și-a dat seama că trăiește o experiență șocantă atunci când a descoperit că era, de fapt, spionat. Acesta a găsit o cameră ascunsă în spatele unei guri de aerisire false care se afla chiar în propria lui locuință.

Un bărbat a povestit pe TikTok totul despre experiența pe care a trăit-o de curând. Acesta a mărturisit cu groază că se simte urmărit și că a auzit tot felul de zgomote care l-au îngrozit de-a dreptul. Mai mult, se pare că zgomotele cu pricina și evenimentele ciudate se petreceau chiar în locuința lui, notează mirror.co.uk.

A găsit o cameră ascunsă în gura de aerisire

Totul s-a petrecut în orașul american Richmond, Virginia, acolo unde bărbatul a descris că a avut parte de experiențe terifiante. (Imaginile cu camera găsită de bărbat pot fi văzute AICI.)

„Atunci când dormeam, în mijlocul nopții, am auzit tot felul de zgomote și am simțit că sunt urmărito. Apoi m-am uitat și am văzut asta în dimineața următoare, o cameră neagră ascunsă într-o gură de aerisire falsă” a spus acesta, potrivit mirror.co.uk.

Imaginile arată bărbatul care se apropie de un orificiu mare și alb de pe perete și vede o cameră mică și neagră, ascunsă chiar în gura de aerisire. Pe acolo, de pare, acesta furniza informații cu privire la activitățile sale, celor care îl urmăreau.

Cu toate acestea, nu au existat dovezi clare potrivit cărora cineva s-ar fi aflat la el în casă și l-ar fi urmărit, însă ceea ce a trăit i-a dat de înțeles că, totuși, cineva era cu ochii pe el. Clipul video postat de bărbat pe TikTok a adunat nici mai mult, nici mai puțin de 1,5 milioane de vizualizări, pesemne că oamenii au fost de-a dreptul interesați de povestea bărbatului care se simțea urmărit..prin gura de aerisire. Cu toate acestea, au existat și internauți mai sceptici care au luat povestea ca pe o glumă, ignorând cele spuse de el.