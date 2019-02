Cum a fost fotografiată Loredana Chivu sâmbătă, pe Aeroportul Otopeni. Oamenii și-au dat coate când au văzut-o

Despre Loredana Chivu se pot spune și scrie multe, însă nimeni nu contestă faptul că vedeta reușește să șocheze aproape de fiecare dată când apare în public. Loredana Chivu a părăsit show-ul lui Dan Capatos, ”Un show păcătos”, atunci când Daniela Crudu a devenit noua ”asistentă”.

Loredana Chivu a fost surprinsă de fotografi la aeroportul Otopeni, iar ținuta sa i-a luat pe foarte mulți prin surprindere. Vedeta pare a fi în formă maximă – fizic și psihic -, iar zâmbetul de pe fața sa vorbește de la sine.

La un moment dat, Loredana Chivu a devenit “consultant” pentru videochat-iste. A fost invitată la site de profil, ocazie cu care le-a sfătuit pe tinerele domnişoare cum să-i seducă pe bărbaţi din faţa camerelor de filmat. Modelele au învăţat de la Loredana Chivu cât de importantă este ambiţia şi perseverenţa, cum să aibă grijă de aspectul lor şi cât de mult contează imaginea când se află în faţa camerelor.

Loredana Chivu nu l-a uitat pe Colesnicov

Mihai Colesnicov i-a promis Loredanei Chivu că o va duce în fața altarului, însă, acesta nu și-a respectat cuvântul. Mai mult, a înșelat-o pe vedetă cu o altă bombă sexy, motivul pentru care cei doi s-au despărțit.

Loredana Chivu speră să-și refacă viața și să-și găsească un bărbat care să o merite. Blonda a dezvăluit că, încă, mai suferă după despărțire, însă își dorește să-și găsească rapid un partener.

„Singurul bărbat din viaţa mea este fratele meu. Am ieşit dintr-o relaţie de 4 ani… încerc să-mi pun ordine în gânduri… nu este momentul potrivit pentru mine să îmi fac o altă relaţie. Mi-am schimbat foarte tare părerea despre viitorul bărbat, îmi doresc un bărbat care să fie bun la suflet. Mi se pare că îmi pierd timpul cu copilării şi cu orgolii care nu îşi au rostul. Eu sunt o femeie foarte sufletistă. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre ceea ce am avut cu Mihai. Îmi doresc un bărbat care să fie cu tot sufletul lângă mine. Fata aceea este pentru mine inexistentă, nu există!

Nu e uşor să fii persoană publică, într-un moment de disperare poţi să faci nişte lucruri care nu sunt ok. Eu acum încerc să merg la biserică… am un duhovnic la care merg mereu. Vreau să merg la Arsenie Boca. Cred că dacă n-aş avea credinţa, nu ştiu ce ar fi cu mine. Ieri am plâns toată ziua, până mi s-a învineţit un ochi. Am lăsat cu acatist, urmează să merg să mă spovedesc. În curând o să răsară soarele şi pe strada mea. Vreau să plec în Egipt… chiar o să merg într-o vacanţă pentru că am nevoie”, a spus Loredana Chivu la un post de televiziune.