Cum a fost păcălit de 800 de euro un bărbat care muncește în Germania de femeia ”visurilor” sale: ”Mi-a trimis un filmuleț fals!”

Un tânăr din Botoșani, care muncește de câțiva ani în Germania, a fost păcălit de o fată din Bârlat cu suma de 800 de euro. După ce i-a luat banii, Gabriela nu i-a mai răspuns la telefon.

Povestea a spus-o chiar victima, în direct, la tv. Gabriela s-ar fi îndrăgostit, chipurile, de el, ba chiar visa și o nuntă. I-a cerut pentru început, după ce Gheorghe a început să aibă încredere în ea, de euro, pentru că ar fi avut unele probleme medicale ce necesitau internarea. “Eu vreau ca nimeni să nu mai pățească așa ca mine, de asta am venit la televizor. Banii sigur nu îi mai văd înapoi de la ea”, avea să spună Gheorghe. (CITEȘTE ȘI: SILVANA RÎCIU, LA UN PAS SĂ FIE PĂCĂLITĂ DE ESCROCII DE PE OLX! CUM AU ÎNCERCAT SĂ ÎI FURE BANII)

Cum a fost păcălit de 800 de euro un bărbat care muncește în Germania de femeia ”visurilor” sale

El a povestit tot ce s-a întâmplat între ei de când s-au cunoscut și până la momentul în care, având deja încredere în Gabriela, i-a dat, fără reținere, banii. “Eu lucrez în Germania, în construcții, pe șantier. I-am trimis 500 de euro, că a zis că are nevoie să se opereze, la Spital la Craiova. Mi-a trimis un filmuleț fals din spital. Dar eu am sunat și am aflat că nu era nicio pacientă cu numele ei. Am iertat-o pentru minciună. Și i-am mai trimis 300 de euro. I-am trimis și mașină să vină aici, să fim împreună, o familie. Dar ea nu a mai răspuns după ce a luat banii”, a spus Gheorghe.