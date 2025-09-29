Acasă » Știri » Cum a fost păcălit Dorin Cocoș de „Stelu-ANRP” să cumpere un teren de 3 milioane de euro, pe care nu se putea construi nimic: ”Am vrut să-l dau înapoi”

Cum a fost păcălit Dorin Cocoș de „Stelu-ANRP” să cumpere un teren de 3 milioane de euro, pe care nu se putea construi nimic: ”Am vrut să-l dau înapoi”

De: Irina Rasoveanu 29/09/2025 | 22:36

Continuă scandalul între Dorin Cocoș și milionarul Gheorghe Stelian, cunoscut sub numele de „Stelu-ANRP”! Fostul soț al Elenei Udrea a povestit cum a fost păcălit de actualul său „inamic” pentru a cumpăra un teren de 3 milioane de euro. În cele din urmă, omul de afaceri a aflat că nu poate să folosească acel loc. Află, în articol, cum s-a încheiat întreaga poveste!

Dorin Cocoș a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Omul de afaceri a abordat mai multe subiecte delicate, printre care și unul dintre momentele în care a luat țeapă de la „Stelu-ANRP”. Fostul soț al Elenei Udrea a mărturisit că a fost păcălit de mai multe ori de către milionar.

Cum a fost păcălit Dorin Cocoș de „Stelu-ANRP”

Dorin Cocoș a povestit că, la insistențele Elenei Udrea, cea care îi era soție la acea vreme, a decis să cumpere un teren de la „Stelu-ANRP”. De asemenea, omul de afaceri a susținut că afacerea s-a făcut printr-un intermediar, angajat al Primăriei Sectorului 2.

Fostul soț al Elenei Udrea a mărturisit că nici măcar nu avea banii necesari, așa că a fost nevoit să se împrumute în bancă. Acesta a plătit 3 milioane de euro pentru acel teren. Dorin Cocoș își dorea să le ofere o locuință fostei soții și fiului său, Alin Cocoș.

„Era un tip, unul Carol, la Primăria Sectorului 2, care aranja manevrele lui Stelu cu retrocedări, că dacă luați câte terenuri a primit Stelu de la Sectorul 2, vă luați cu mine de cap, peste 15-20 de terenuri.

E adevărat, unele micuțe, primul teren l-am cumpărat eu cu Elena, celebrul teren de pe Chopin, unde m-a dat toată presa că nu știu ce fac eu pe acolo. Era un amărât de bloc de P+4, retras, adică o amărăciune. Făcusem mai mult pentru Alin și pentru fosta mea soție, să le fac un apartament acolo.

Acest teren era recuperat de domnul Carol, nu știu cum. Elena, săraca, dusă de val, credea că se bate cu rechinii imobiliari. Știi cum e când ții la cineva, te duci cu capul în gard. Soția, ce să zic? Și ne-am dus, am luat un împrumut de la BRD, de 3 milioane. Am luat acel teren”, a povestit Dorin Cocoș.

După ce a cumpărat terenul, Dorin Cocoș a mers la primărie să ceară un certificat de urbanism. Atunci și-a dat seama că „Stelu-ANRP” l-a păcălit. Omul de afaceri a aflat că pe acolo urma să fie construită o autostradă, motiv pentru care nu putea să construiască nimic.

„Când m-am dus să cer la Sectorul 1 un certificat de urbanism, mi-au zis: ‘Ce certificat, pe aici trece nu știu ce autostradă’. Nu se putea construi nimic. Ei nu aveau cum să nu știe din momentul ce ni l-au dat așa ieftin pentru vremea respectivă, la 500 de euro metru pătrat.

Și domnul Stelu, m-am și întâlnit cu el și cu Faur, Dumnezeu să îl ierte, s-au dus noaptea și au dat declarații că eu l-am obligat pe Stelu. Eu eram în arest și mă luau numai noaptea la DNA la declarații.

Păi nu te-am obligat, mă, când am văzut că-i țeapă, ți-am zis: ‘Bă, ia-l’. Am vrut să îl dau înapoi, după ce pierdusem un milion prin dobânzi. Până la urmă, a venit un procuror normal la cap și a închis dosarul”, a mai spus fostul soț al Elenei Udrea.

