Dorin Cocoș, scandal de proporții la vila lui Stelu-ANRP! Fostul soț al Elenei Udrea a răbufnit: ”Dă, bă, banii!”

Un nou episod tensionat se desfășoară în jurul unuia dintre cele mai răsunătoare dosare de corupție din România. Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, ar fi izbucnit și a făcut un scandal de proporții chiar la poarta milionarului Gheorghe Stelian, cunoscut sub numele de „Stelu-ANRP”. Fostul soț al Elenei Udrea a acționat în stilul lui Marian Ceaușescu: „Dă, bă, borfașule banii”.

Se pare că afaceristul ar fi mers personal la vila lui Gheorghe Stelian și ar fi făcut un adevărat circ. În stilul lui Marian Ceaușescu, Dorin Cocoș ar fi început să strige: „Dă, bă, borfașule, banii înapoi!”, atrăgând atenția vecinilor și a trecătorilor. Scandalul a durat ceva timp, fostul soț al Elenei Udrea părând determinat să își facă dreptate.

Cum a pornit conflictul dintre Dorin Cocoș și „Stelu”

Scandalul în sine are rădăcini adânci în dosarul ANRP, considerat unul dintre cele mai mari cazuri de corupție de după 1989. Procurorii DNA au descoperit atunci o schemă prin care terenuri erau supraevaluate, iar despăgubirile ajungeau la sume colosale. Gheorghe Stelian, zis „Stelu-ANRP”, a fost unul dintre marii beneficiari: a încasat peste 54 de milioane de euro pentru un teren de 13 hectare din zona Parcului Plumbuita, evaluat ilegal.

În toată această afacere, Dorin Cocoș ar fi jucat rolul de intermediar, asigurându-se că „Stelu” primește despăgubirile, în schimbul unui comision de 10 milioane de euro. Instanța a decis ulterior confiscarea banilor de la Dorin Cocoș, dar cum afaceristul nu mai figurează oficial cu bunuri sau firme pe numele său, recuperarea sumei a devenit aproape imposibilă.

În iunie 2018, instanța îi condamnase pe inculpați: Crinuța Dumitrean și Sergiu Diacomatu – 7 ani și jumătate de închisoare, Gheorghe Stelian – 6 ani, Dorin Cocoș – 3 ani. Însă, în 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a aplicat deciziile Curții Constituționale privind prescripția și a constatat încetarea procesului penal. Cu alte cuvinte, condamnările nu au mai produs efecte, dar prejudiciile rămân de recuperat.

Dar, chiar și așa, procurorii DNA au pus sechestru pe o parte din bunurile inculpaților. În cazul lui Dorin Cocoș, instanța a dispus confiscarea a 10 milioane de euro, însă acesta nu mai apare în acte ca acționar în vreo firmă și nu figurează cu proprietăți notabile.

Deși justiția a închis partea penală a dosarului, războiul financiar dintre Dorin Cocoș și Stelu rămâne deschis. Scenele de la vila multimilionarului arată frustrarea uriașă acumulată de fostul soț al Elenei Udrea, care încă încearcă să își facă „dreptate”.

Între timp, ANAF este responsabilă să valorifice bunurile sechestrate și să recupereze prejudiciile, însă procedurile sunt de durată, iar sumele uriașe ridică semne de întrebare privind șansele reale de încasare.

