Cum a fost umilită o femeie din Iași care a zburat cu Blue Air: “E tâlhărie curată”

Laura, o femeie din Iași, a avut parte de o experiență neplăcută pe care o va uita doar cu foarte mare greutate. Dezamăgită de serviciile oferite de angajații Blue Air, înainte de îmbarcare, femeia a postat un lung pesaj în mediul online, povestind prin ce a fost nevoită să treacă.

Conform celor scrise de femeie, a fost obligată să asiste la cea mai mare ”umilință” pe care trăit-o până în prezent, participând la un spectacol pe care îl descrie drept ”ordinar”, fără menajamente, și comparând întreaga scenă cu una de tristă amintire de la Birkenau Auschwitz.

“Am asistat la cea mai mare umilință din partea unei companii de transport aerian. Este vorba de compania Blue Air! Spectacolul ordinar pe care l-am văzut parcă era o scenă din gara Birkenau Auschwitz, unde doctorul Mengele arată cu degetul care să meargă spre stânga sau spre dreapta adică care rămân în viață și care merg direct în camerele de gazare. Aici, în aeroportul Iași la zona unde faci check-în-ul pentru Blue Air sunt două pupitre. Angajații Blue Air se uită la bagaje și așa ochiometric le măsoară și te atenționează că în avion trebuie să urci cu un singur bagaj, adică dacă mai ai o borsetă, un aparat foto, etc acestea trebuie introduse în trolere sau genți. Treci de filtru, treci de vamă și apoi relaxat aștepți îmbarcarea. Când se anunță îmbarcarea începe nebunia”, este începutul mesajului postat de Laura pe pagina de socializare a grupului ”Ești din Iași dacă…”.

”Începe nebunia”

Laura povestește cum angajații Blue Air le-au pregătit călătorilor o ”mega surpriză” atunci când a sosit momentul verificării bagajelor pe platformele respective. Cum dimensiunile bagajelor – cumpărate pentru zborurile Blue Air și având dimensiunile specificate – nu corespundeau cu standardele, s-a declanșat un adevărat haos, călătorii fiind nevoiți să cumpere… bagaj de cală, contra sumei de 70 de euro.

”Cei de la Blue Air ți-au pregătit o mega surpriză! Lângă pupitrul zonei de îmbarcare se află o cutie metalică pentru verificat dimensiunea bagajelor cu dimensiuni stricte de 55 x 40 x 20. Și aici doctorul Mengele alias angajatul Blue Air, trimite pe sprînceană, fraieri care sunt obligați să verifice dacă le încap gențile în cutie. Aceste genți cumpărate pentru zboruri Blue Air cu dimensiuni de 55 x 40 x 20 nu încap nici dacă le dai cu vasilina! Ești direcționat imediat la domnișoară de alături pentru a plăti un bagaj de cala care costă 70 euro. Aceasta taie chitanțele de 70 de euro în draci, ca să nu întârzie prea mult avionul. Lumea înjură! “Este tilharie curată! De ce n-ați pus matriță la check-în? (…) Este posibil ca un mare dobitoc de la Blue Air să fi recomandat că aceste matrițe să aibă dimensiunile de 55 x 40 x 20 la milimetru astfel încât nici geantă căpitanului nu ar intră decât dacă o împingi cu piciorul!”, scrie femeia indignată de un astfel de comportament înjositor.

”Pe cine să tragi la răspundere când avionul tău decola în câteva minute?”

Laura este de părere că niciun troler nu ar fi reușit să treacă testul angajaților ”Blue Air”, până și o bătrânică al cărei bagaj era doar cu un centimetru mai lat fiind obligată să achite cei 70 de euro.

”Printre cei care au plătit se număra și o bătrânică care mergea la copiii ei la care trolerul era cu un centimetru mai lat dar avea sub zece kilograme, i-au halit 70 euro cu zâmbetul pe buze. Acțiunea a fost că la pescuit de stiuci! O parte din stiuci au trecut, altele au fost agățate în mare grabă ca se întârzia decolarea! Au fost agățate atâtea stiuci cât a putut să facă față domnișoară cu chitanțele. Clar că niciun troler nu intră în gaură aia, dar o parte dintre pasageri au fost puși să plătească, iar alții nu au plătit. Alții mai șmecheri s-au strecurat sau li s-au închis ochii și aceștia au trecut cu gențile lor burdusite privind întrebător la aia care plăteau! Cu cine să te cerți? Pe cine să tragi la răspundere când avionul tău decola în câteva minute?”, mai scrie Laura.

”Eu cred că această operațiune este ticăloasă pentru că această capcană era pregătită la urcarea în avion. Cine renunta la zbor că să facă reclamanții și să anunțe organele de control? Ei pe asta mizează! Toți aleg să se îmbarce! La îmbarcare de pe data de 26 septembrie, la zborul Blue Air Iași -Munchen, cel puțîn 20-30 de persoane au fost obligate să plătească 70 de euro pentru că gențile și trolerele nu încăpeau in cutia lor minusculă pentru verificat!”, consideră femeia, dezamăgită de toată întâmplarea.

Angajații nemți ai Blue Air interpretează altfel regulamentul

Pe de altă parte, femeia susține că a avut parte și de o surpriză din partea angajaților de la Blue Air, numai că aceștia erau… nemți și se aflau pe aeroportul din München.

”Duminica – 29.09.2019 – am parte de o surpriză foarte plăcută cu cei de la Blue Air! Nu s-a schimbat nimic în regulamentul lor de joi pînă duminică, doar că angajații de la pupitrele Blue Air din Munchen nu sunt români, sunt nemți, iar ei interpretează regulamentul altfel! Îl interpretreaza astfel încât să ajute. Doamnele de la pupitru au explicat fiecărui pasager în parte că trolerul dacă are sub 10 kg nu este considerat bagaj de cală și deci poate fi trimis la cală gratis! Deci nu a fost taxat nimeni cu 70 de euro pe bagaj așa cum să întâmplat la Iași! Doamnele au fost atât de amabile și au avut atâta răbdare încât atunci când o femeie în vârstă care avea un troler destul de mare, dar săracă nu știa nici o boabă de engleză sau germană, au căutat prin cei care stăteau la coadă o persoană ca să ai traducă și să îi explice că ar fi mai bine să trimită bagajul la cală gratis. Este incredibil! În Germania legea este interpretată de oameni pentru oameni, în România legea este interpretată de mârlani pentru fraieri! Dar cel mai rău este că ne faultăm noi românii între noi!“, conchide Laura în urma experienței de care a avut parte.