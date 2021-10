Cum a început prietenia dintre Cătălin Măruță și Shurubel. Prezentatorul TV a făcut dezvăluirea în direct

Cum a început prietenia dintre Cătălin Măruță și Shurubel?! Ei bine, Bogdan Ciudoiu este cel care a făcut dezvăluirea… în direct, la Pro TV!

Recent, într-una dintre edițiile emisiunii ”Vorbește lumea”, Bogdan Ciudoiu a dezvăluit cum a început prietenia dintre Shurubel și Cătălin Măruță. Întâmplarea este de-a dreptul haioasă. Și asta pentru că, la un moment dat, soțul Andrei era să dea, din greșeală, cu mașina peste colegul Adelei Popescu.

Cei doi se aflau în incinta trustului Pro TV: ”Știi cum s-a împrietenit Shrubel cu Măruță? S-a întâmplat acum o săptămână, eram în curtea redacției. Era să dea cu mașina peste el”, a mărturisit Bogdan Ciudoiu. Din fericire, nu a avut loc niciun incident nefericit. Ba dimpotrivă, între Cătălin Măruță și Shurubel s-a legat o relație strânsă de prietenie.

Shurubel, infectat cu noul coronavirus

După ce Adela Popescu a fost infectată cu noul coronavirus, Shurubel le-a dezvăluit fanilor că la rândul său a contractat virusul: ”Încă transpir, am nasul înfundat. Ultimele trei zile am transpirat 11 tricouri noaptea. Nu am gust şi nici miros, am mâncat o ceapă întreagă şi zici că mâncam mere”, spunea Shurubel la ”Vorbește lumea”, în urmă cu aproximativ o lună. (CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU, EMOȚII MARI ÎNAINTE DE REVENIREA PE MICILE ECRANE! „MĂ TREZEAM NOAPTEA CU UN GOL ÎN STOMAC”)

Acum s-a întors pe micile ecrane, însă, în perioada izolării Shurubel a fost nevoit să nu părăsească domiciliul. Acesta le-a mărturisit fanilor că a avut diverse activități cu care și-a ocupat timpul în perioada izolării: ”Este foarte important ca atunci când stai în izolare să nu îți pierzi sănătatea mintală”, a mai spus Shurubel.