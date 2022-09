Cum a încercat o femeie să primească banii înapoi, după ce a comandat și mâncat un meniu de la McDonald’s. Ce poză a trimis

Din ce în ce mai multă lume preferă să comande mâncare gătită direct din restaurante, fie din comoditate sau din lipsă de timp. Asta a făcut și Shannon, o tânără care a comandat de mâncare, dar care și-a dorit să-i fie înapoiați banii, după ce a mâncat. Iată la ce gest a recurs femeia!

Indiferent de locurile în care alegem să mergem, vom întâlni tipologii diferite de oameni care ne vor face să ne amintim de ei în moduri plăcute sau mai puțin plăcute. Așa se face că, întotdeauna vor exista profitori care vor avea interese și scopuri care să le aducă doar beneficii în folosul lor. Este cazul unei tinere care a comandat de mâncare, dar care nu a avut chef să își plătească singură mâncarea, așa că a decis să îi chinuie în schimb pe bieții lucrători de la renumitul lanț de fast-food, McDonald’s.

Cum a încercat femeia să primească banii înapoi

Mai exact, femeia a comandat, iar apoi s-a gândit la un plan prin care să se asigure că va mânca pe gratis. Femeia a postat o fotografie pe pagina restaurantului, în care s-a plâns de mâncarea proastă pe care a primit-o și le-a recomandat și altora să nu comande mâncare de la McDonald’s. ”Cea mai proastă mâncare pe care am încercat-o vreodată în viața mea. Am mâncat o singură mușcătură și am scuipat-o! Absolut dezgustător, nu merită să-ți irosești banii. Niciodată!”, a scris tânăra în dreptul fotografiei.

(VEZI ȘI: Felul dramatic în care un angajat al unui celebru lanț de fast food a demisionat. A lăsat un bilet care i-a amuzat copios pe internauți)

(CITEȘTE ȘI: Tânăra din imagine și-a obligat logodnicul să semneze un act bizar la notar: „Dacă mă înșală, trebuie să îmi..”)

Care a fost explicația restuarantului

„Shannon, vă rugăm să nu vă mai plângeți pentru că voiați să mâncați fără să plătiți. Învățați să spuneți adevărul. Comanda a fost făcută și după 20 de minute ați sunat să spuneți că doriți o rambursare, dar mâncarea deja nu mai exista. Apoi ați început să fiți abuzivă la telefon. Data viitoare vă voi trimite un premiu Bafta”, a fost comentariul dat de către un reprezentant al restaurantului.