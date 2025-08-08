Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui

Nicușor Dan a încurcat înmormântarea lui Ion Iliescu! Ce a făcut președintele României? S-a creat haos din această cauză! Este ireal! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

Inițial, Nicușor Dan anunțase că va susține un discurs la ceremonie, însă, pe ultima sută de metri, și-a retras cuvântarea. Dezvăluirile scot la iveală detalii explozive despre modul în care a fost gestionat momentul, ajungându-se aproape la haos.

Potrivit informațiilor apărute, Nicușor Dan și-ar fi exprimat dorința de a lua cuvântul la ceremonia de adio organizată în memoria lui Ion Iliescu. Astfel, Preșidenția a solicitat în cadrul Comitetului pentru Funerariile de Stat ca reprezentanții oficiali precum Adriana Stas, Victor Opaschi și Ionuț Vulpescu să nu mai rostească discursuri, întrucât urma ca președintele să le înlocuiască.

Însă, surpriza a venit în ziua înmormântării, când Nicușor Dan, deși a luat decizia de a nu mai susține un discurs, nu a anunțat în prealabil. Mai mult decât atât, nu putem să nu aducem în discuție faptul că a fost așteptat să coboare din biroul său de la etajul Palatului Cotroceni. Acest gest a creat o confuzie uriașă, iar, în final, la ceremonie nu s-a mai rostit niciun discurs de adio. O situație cu totul neobișnuită protocolului oficial.

Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că au apărut informații potrivit cărora s-ar fi încercat mutarea slujbei religioase din biserica Palatului Cotroceni – un lăcaș de cult reclădit de Ion Iliescu. Din cauza presiunilor și a crizei de timp, slujba a fost în cele din urmă organizată în biserica Mănăstirii Cotroceni.

Ilie Bolojan a fost prezent la înmormântare

Într-un final, la ceremonie au fost prezente persoane marcante ale scenei politice românești, precum Emil Constantinescu, actualul premier Ilie Bolojan și alți foști premieri ai României. Cu toate acestea, lipsa președintelui Nicușor Dan a fost una remarcată, iar felul în care a gestionat această situație a stârnit numeroase controverse.

Înmormântarea lui Ion Iliescu s-a transformat într-un episod de neînțelegeri și neclarități.

