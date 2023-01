Cum a petrecut Oana Zăvoranu de Revelion. A șocat pe toată lumea cu decizia luată: „Fără aur, fără poze”

Oana Zăvoranu a luat o decizie radicală anul acesta și a renunțat la Revelionul pe lux și opulență. Motivul care stă în spatele unei astfel de alegeri este unul care ar trebui să le dea multor persoane de gândit.

Schimbările majore prin care Oana Zăvoranu a fost nevoită să treacă în ultimul an au făcut-o pe aceasta să opteze pentru o petrecere de Revelion departe de ochii tuturor curioșilor. Dacă până acum ar fi făcut orice să încerce tot felul de ținute și băuturi alcoolice scumpe, de această dată Querida pare că s-a cumințit.

Oana Zăvoranu, Revelion în pijamale

Cu siguranță nimeni nu se aștepta ca Oana Zăvoranu să dea uitării petrecerile pline de fast și să petreacă Revelionul acasă, în pijamale și papuci de casă. Querida i-a lăsat mască pe toți anul acesta și a făcut o postare publică în care și-a motivat alegerea.

Se pare că Oana s-a săturat să tot încerce fel și fel de tradiții care se presupun că i-ar aduce noroc și să se trezească în final că nu este deloc unul bun. Așa că de această dată a ales confortul propriei case, bucurându-se de câteva persoane apropiate care au venit în vizită.

„Anul ăsta am făcut Revelionul mai atipic. Adică, în hălățelul meu ultra pufos și papuceii mei tot la fel, fără aur comestibil în băuturi, (că doar aveam), fără poze, fără cupe de șampanie….doar cu o șampanie Zarea adusă de o prietenă și puțin cozonac tot de ea adus !

Anul trecut am fost cu bani la sutienul roșu, cu aur galben comestibil în pahare, cu 3-4 feluri de șampanie, îmbrăcată fiță și…nu a fost nimic spectaculos, că 2022 a fost Horror. Așa că anul ăsta am făcut cum am simțit, în casa noastră superbă cu trei persoane care contează cel mai mult pentru noi și noi pentru ei”, a scris pe Instagram Oana Zăvoranu.