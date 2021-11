Cum a reacţionat Bogdan Mocanu după ce i-au fost sparte toate roțile de la mașină: „Îi declar război”

Bogdan Mocanu a avut parte de o surpriză neplăcută. Tânărul s-a trezit cu toate roţile de la maşină sparte. În primă fază, acesta nu şi-a dat seama că este vorba despre o glumă din partea unei prietene, ci a bănuit pe altcineva. În cadrul unui interviu, artistul a explicat cum au decurs, de fapt, lucrurile.

Bogdan Mocanu obişnuieşte să îşi ţină la curent fanii cu activităţile pe care le desfăşoară zilnic. Astfel, ieri dimineaţă acesta povestea pe reţelele de socializare, vizibil supărat că cineva i-a spart toate roţile de la maşină. Tânărul parcase pe locul unui vecin, astfel prima dată a suspectat că bărbatul i-a spart roţile, însă ulterior a găsit „făptaşul”.

Se pare că, răzbunarea a fost făcută de o prietenă din anturajul său, după ce el i-a vandalizat mașina cu lapte și făină. Pentru a-l „răsplăti” cu aceeași monedă, aceasta a dus gluma la un alt nivel. Bogdan Mocanu s-a liniştit rapid după ce a sesizat că a fost vorba de prietena sa, însă a declarat că lucrurile nu vor rămâne aşa.

„Am un anturaj mai distractiv. Eu am făcut o gluma, iar ea s-a răzbunat. (…) Inițial nu știam că ar fi făcut ea asta pentru că am parcat de locul de parcare al unui vecin și credeam ca el mi-a spart rotile. Eram foarte pornit să mă cert cu el, însă s-a semnat cu ruj și am observat foarte târziu, dar bine totuși că nu m-am întâlnit cu vecinul acela. Am rotile și acum dezumflate, nu am reușit să mi le facă cineva. Ea nu știe în ce s-a băgat. (…) Nu trebuia sa facă asta pentru ca eu sunt foarte copil și competitiv, astfel ca ii declar război. Să fiți atenție de acum înainte.”, a declarat, în direct la Antena Stars, Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, relație cu o brunetă misterioasă

Bogdan Mocanu pare că a fost cucerit iremediabil de bruneta misterioasă alături de care și-a petrecut ultimul an. Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale și recunoaște că alături de ea a trăit cele mai frumoase momente.

„Sunt un bărbat ocupat, în general. N-am mai fost disponibil emoțional de nu mai știu când… Mi-a violat fata asta și mintea, și inima, și nu îmi văd eu leacul prea curând. Se face un an în curând, în care pot să zic că nu am gândit limpede.

Adică s-au luat deciziile mai mult aici (n.r. arată spre inimă). Dar nu regret nimic. Nu e un compromis, e constructiv, pentru noi. Dacă nu faci cu inima, nu faci nimic. Chiar dacă este o perioadă cu încercări pe toate planurile, atâta timp cât eu în inima mea simt, și chiar simt că iubesc, merită.” a declarat Bogdan Mocanu, potrivit Wowbiz.ro, în urmă cu ceva timp.

