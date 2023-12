Cum a reacţionat bunica lui Cătălin Bordea, când a aflat că Livia l-a înşelat cu Spike: „Nici nu pot să reproduc”

În urmă cu mai bine de 6 luni, Cătălin Bordea (38 de ani) a divorțat de Livia (33 de ani), femeia alături de care a trăit 10 ani. Vestea a venit ca un fulger peste cei apropiați cuplului, dar în special peste femeia care i-a fost ca o mamă comediantului. Ce reacție a avut bunica lui Bordea când a aflat că nepotul ei fost înșelat de soția sa cu Spike (38 de ani), unul dintre cei mai buni prieteni ai săi.

Se poate spune că povestea de viață a lui Cătălin Bordea s-ar încadra cu succes în paginile unui scenariu de film. În vara acestui an, comediantul a aflat că Livia, femeia pe care a ales-o să-i fie soție, s-a îndrăgostit de Spike, cel mai bun prieten al său. Vestea a venit ca un fulger peste comediant, mai ales în condițiile în care a fost pus în fața unei situații sensibile. Bordea a confruntat imaginile surprinse de CANCAN.RO cu presupusele motive pentru care s-ar fi ajuns la divorțul de soția sa. Dezamăgirea și șocul au fost devastatoare.

Deși a refuzat să vorbească și să ofere prea multe detalii despre divorțul său, Cătălin Bordea a făcut față schimbărilor din viața și s-a decis să spună public lucrurilor pe nume. Recent, juratul de la iUmor a fost invitat în emisiunea lui Capatos – Xtra Night Show. Printre altele, comediantul a fost întrebat despre reacția pe care a avut-o bunica sa, când a aflat că divorțează. Bordea a fost crescut de bunica lui, femeia căreia îi datorează o mare pare din reușitele sale în viață.

Se poate spune că bunica lui Bordea nu a fost foarte surprinsă de divorțul nepotului ei. Coincidență sau nu, femeia chiar a privit partea bună a lucrurilor și a făcut comparație cu alte rude din familia sa, printre care și mama comediantului. Femeia a fost căsătorită de 5 ori. Mai în glumă, mai în serios, bunica Aspazia i-a dat de înțeles nepotului său să mai are timp și de alte căsnicii.

Cătălin Bordea a adus în discuție și relația pe care o are cu foștii săi socri. Comediantul a dezvăluit că în toată această perioadă nu a vorbit cu ei, însă este conștient că ei nu au nicio implicare în divorțul său. Mai presus de orice le rămâne dator și le mulțumește că l-au primit în familia lor și că l-au iubit ca pe propriul fiu.

„Nu (n.r.- nu mai vorbește cu părinții ei și nu a avut o discuție cu aceștia). N-au nicio vină. Nu am vorbit absolut deloc. Ce să vorbești? Singura chestie pe care le-am zis-o la un moment dat a fost ”Cum am iubit-o pe femeia asta, v-am iubit și pe voi ca pe părinții mei, adică dacă aveți vreodată nevoie de ceva, spuneți-mi că nu sunt dement. Totdeauna o să le mulțumesc că m-au primit în familia aia atât de minunat și atât de mișto și avem niște amintiri absolut minunate. Le spuneam ”tată” și ”mamă” și am simțit că mă iubesc. Am trăit Crăciunul și Paște pe care nu le-am avut acasă, cu ei, și mi-au fost și tată și mamă și mi-au creat niște amintiri extraordinare pentru că înainte respingeam orice însemna sărbătoare, orice însemna pom de Crăciun. Ei au reușit să facă asta pentru mine și o să le mulțumesc toată viața.”, a declarat Cătălin Bordea, în cadrul unei emisiuni TV.