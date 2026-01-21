Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să audă de ea

Ilie Năstase a aflat despre situația dramatică a fiicei sale adoptive și a oferit o primă reacție. Charlotte a ajuns pe străzi, fără adăpost și la mila oamenilor. Într-un mesaj public, tânăra le cere prietenilor virtuali bani pentru mâncare.

Charlotte Năstase este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase și a Alexandrei King. Cei doi au fost căsătoriți în perioada 1984-2002. După ce au divorțat, tânăra a rămas în grija mamei sale. Relația dintre tenismen și fiica lui nu a fost niciodată una apropiată, cu atât mai mult după destrămarea familiei.

Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă a ajuns pe străzi

De-a lungul anilor, Charlotte și-a dezamăgit tatăl de mai multe ori. În urmă cu trei ani, Ilie Năstase și-a ieșit din minți atunci când a descoperit că fiica lui adoptivă s-a apucat de OnlyFans. Atunci a fost momentul în care fostul tenismen a rupt orice legătură cu ea. Recent, Charlotte și-a făcut din nou vocea auzită. De data aceasta, tânăra a transmis un mesaj public în care le-a cerut oamenilor să o ajute cu mâncare și bani.

„Vă rog să îmi trimiteți bani pentru mâncare și adăpost. Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc”, a fost strigătul de ajutor al fiicei adoptive a lui Ilie Năstase.

Mesajul tinerei a fost preluat de majoritatea publicațiilor de presă din România, ajungând inclusiv în atenția lui Ilie Năstase. Deloc impresionat de strigătul de ajutor al fiicei sale adoptive, acesta a declarat scurt și la obiect: „Nu mă interesează, vă rog frumos”.

În contrast cu atitudinea tatălui ei, Ioana Năstase, actuala soție a lui Ilie Năstase, a fost surprinsă când a aflat situația delicată prin care trece Charrlotte. Cele două vorbeau destul de des, iar în ultima perioadă chiar ar fi plănuit să se întâlnească în România. Soția tenismenului nu a bănuit nicio secundă că problemele sale ar fi atât de grave.