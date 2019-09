Cum a reacționat soțul Andreei Antonescu când artista l-a anunțat despre divorț

Andreea Antonescu a vorbit deschis despre divorțul de Traian Spak. Vedeta a dezvăluit cum a reacționat fostul său partener de viață în momentul în care au vorbit pentru prima dată despre despărțire.

Andreea Antonescu a anunțat la începutul lunii septembrie că divorțează de Traian Spak, cel care i-a fost partener de viață timp de mai mulți ani și care locuiește în America. Artista a povestit că reacția fostului ei soț a fost una cât se poate de civilizată, chiar dacă nu a acceptat de la început această idee.

„Între noi au fost lucruri normale, discuții civilizate, nu au fost certuri, nu au fost scandaluri, nu au fost picanterii… …Stând mult timp aici și știind că Traian are planuri, are business-urile acolo, neputând să vină în țară, am realizat că trebuie să stau puțin, să mă opresc, să fac o pauză și să mă gândesc și la acest subiect. Am făcut-o, undeva la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, și când am fost eu convinsă – m-am întors la matematică și făcut niște calcule, iar când mi-am dat seama că alea sunt exacte, fără virgulă, am dezbătut subiectul cu el. Nu pot spune că l-a îmbrățișat, nu pot spune că a fost fericit, încântat, eliberat, ușurat, dar a înțeles, uman vorbind, ce se întâmplă, rațional vorbind, cum decurg lucrurile și am ajuns la această concluzie”, a declarat Andreea Antonescu pentru viva.ro.

Motivele care au dus la despărțire

Cântăreața a explicat, voalat, că distanța dintre ei a omorât această relație, ea fiind în România, Spak în Statele Unite.

”În momentul acesta, atât eu, cât și Traian suntem două persoane libere! Nu mai suntem implicați într-o relație, decizie pe care am luat-o împreuna încă de acum câteva luni. Între noi au rămas o relație de prietenie și… procedura birocratică!

Dându-mi seama că planurile noastre nu mai sunt comune, eu am decis să deschid subiectul, asta după ce am analizat situația pe toate părțile. I-am spus sincer care este opinia mea legată de viitorul nostru ca relație, i-am explicat faptul că fiecare dintre noi are dreptul la a-și împlini visele, oricare ar fi ele. Timpul petrecut separat – dezvoltat pe fiecare în direcții diferite, bănuiesc.”, a mai declarat Andreea.