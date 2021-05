Cum a reacționat un african înfierbântat după ce Loredana Chivu și-a pus o poză în care poartă o cămașă descheiată, fără să aibă sutien | FOTO

Nu mai e un secret pentru nimeni că Loredana Chivu e una dintre cele mai “vânate” dive din showbizul românesc… Dar reacția pe care a avut-o un african după ce blonda și-a pus o poză în care poartă o cămașă descheiată, fără să aibă sutien, i-a surprins pe mulți dintre rivalii săi! Desigur, și doamnele, și domnișoarele au fost uimite de mesajul pe care străinul i l-a lăsat.

Loredana Chivu, compliment emoționant din partea unui african

În vârstă de 31 de ani, fosta asistentă TV a primit în acest weekend care s-a încheiat două buchete uriașe – unul alcătuit doar din trandafiri roșii, altul, cu trandafri roz, portocalii, galbeni și roșii, după cum se observă în galeria foto a articolului. Cel dintâi a fost trimis de o persoană atât de specială pentru Loredana Chivu, încât, ea a decis să facă o postare în feed pe Facebook și Instagram.

“♥️spoiled♥️ #roses #happy #blue #positivevibes #luxurylifestyle (n.r.: ♥️răsfățată♥️ #trandafiri #fericită #albastru #vibrații pozitive #StilDeViațăDeLux)” este descrierea pusă de divă pe contul său de IG când a publicat imaginea de mai jos.

Reprezentanții sexului tare au înnebunit de plăcere când au văzut ipostaza în care s-a lăsat pozată Loredana Chivu și s-au întrecut în gânduri pozitive. Alolo Nasr, un bărbat din Tunisia, i-a întrecut pe toți cu al lui comentariu scris în limba engleză: “You are the most beautiful flower in a garden full of love ❤️❤️❤️❤️” – se traduce astfel: “Ești cea mai frumoasă floare într-o grădină plină cu iubire ❤️❤️❤️❤️”.

Nu rata: Simona Trașcă și Loredana Chivu au îngropat securea războiului. Au petrecut împreună de Paște

În galeria foto a articolului, puteți remarca faptul că una dintre imaginile încărcate pe IG Story apare etichetat un domn care se numește Steffen Di și locuiește în Frankfurt. Acest detaliu i-a făcut pe unii să creadă că buchetul impresionant cu trandafiri roșii ar fi trimis, de fapt, de el.

Loredana Chivu, dependentă de operațiile estetice?!

Până la 31 de ani, Loredana Chivu “s-a tunat” de mai multe ori și “și-a sculptat” cu ajutorul bisturiului trupul atunci când și-a dorit. În urmă cu mai multe luni, blondina mărturisea că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, fosta asistentă a lui Dan Capatos a recunoscut că și-a făcut și mai multe injectări.

Vezi și: Loredana Groza, cu decolteu adânc de Paște: “Mai ai puțin și semeni cu Loredana Chivu”

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. Nu, nu am cercei în sâni”, a declarat blonda într-un interviu mai vechi.

Te-ar putea interesa: Loredana Chivu și-a cumpărat un penthouse în zona de lux a Capitalei: “Mi-a ajutat Dumnezeu”

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories / Loredana Chivu