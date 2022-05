Cum a „reînviat” formația Savoy în pandemie. Marian Nistor: „Nu simt vârsta, o am doar în buletin”

Cu toții am auzit, măcar o dată, de formația ”Savoy”, chiar dacă trupa a fost într-o continuă schimbare, debutând pe piața muzicală sub alt nume, „Stelele”, încă din anii ‘60. Cu mai multe piese pop-rock memorabile, Savoy a înregistrat un succes de necontestat, de-a lungul timpului. Ceva mai nou, liderul trupei – Marian Nistor – și soția lui, Dorina Paraschiv, și-au unit vocile pentru a continua tradiția.

Iar pandemia nu le-a încurcat planurile, dimpotrivă. Așa au luat naștere o mulțime de piese pe care continuatorii formației Savoy sunt nerăbdători să le lanseze. Marian Nistor și partenera lui sunt nedespărțiți, atât pe plan profesional, cât și în viața privată, iar de monotonie nici nu se pune problema.

„Am o soție extraordinară, care mă susține, continui cu ea ce am făcut cu Savoy. Am la piese de îmi permit să dau și la alți soliști. Am o paletă bogată. După pandemie poate răsare soarele și în România noastră.

Vorba melodiei mele, «Ne-ar trebui 1000 de ani să reclădim»… Nu simt vârsta, o am doar în buletin. Și soția se ține bine. O țin la microunde, din acelea care nu fac rău, cu aer special… Adevărul e că avem grijă unul de celălalt”, spunea Marian Nistor pentru click.ro

De 36 de ani împreună

Marian Nistor și Dorina Paraschiv s-au întâlnit, pentru prima oară, în anul 1986. Anul care a creat, cu adevărat, o scânteie între cei doi, o legătură care nu s-a scindat până în prezent și care rezistă. A fost dragoste la prima vedere și, chiar și după 36 de ani, flacăra iubirii s-a menținut vie. Și-au jurat iubire veșnică și au reușit să treacă, împreună, peste greutăți.

Cei doi sunt fericiți împreună, iar pandemia i-a apropiat și mai mult atât din punct de vedere profesional, cât și al relației. Dacă multe cupluri s-au destrămat în timpul pandemiei, cei doi au demonstrat că trebuie să existe o legătură puternică între parteneri pentru ca relația să reziste.