Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 35 de kg, de fapt. Acum poartă hainele fiicei sale!

În ultima perioadă, Ozana Barabancea a marcat o transformare radicală. Vedeta a intrat într-un program de resetare metabolică și se laudă acum cu o siluetă suplă. A reușit să dea jos 35 de kilograme și nu se oprește aici. Acum a ajuns să poarte hainele fiicei sale și este mândră de rezultate.

Ozana Barabancea și fiul său au decis să înceapă o viață nouă, așa că ambii sunt mult mai atenți acum la ce mănâncă și nu uită nici de mișcarea fizică. Cei doi au intrat într-un program de resetare metabolică, au renunțat la zahăr, iar rezultatele se văd.

Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 35 de kg

Ozana Barabancea a reușit să dea jos 35 de kilograme, iar fiul ei 10. Acum, vedeta se află în cea mai bună formă a ei. După transformarea pe care a marcat-o, bruneta are probleme cu garderoba. Toate hainele i-au rămas mari, așa că acum a ajuns să poarte hainele fiicei sale, Gloria.

Cât despre hainele ei, Ozana Barabancea nu renunță la ele. Pentru că toate sunt de calitate, aceasta plănuiește să le strâmteze și să le ofere o nouă șansă.

„Da, e adevărat (n.r. că poartă hainele fiicei sale). Le-am pus în lăzi (n.r. hainele ei), le voi strâmta, pentru că sunt de foarte bună calitate și este păcat. Am renunțat complet la zahăr, mi-am reeducat gustul pentru dulce. Folosesc ștevie”, a spus Ozana Barabancea.

Ce spune Ozana Barabancea despre procesul slăbitului

Recent, Ozana Barabancea le-a împărtășit urmăritorilor săi un secret cu ajutorul căruia a reușit să scape de surplusul de kilograme nedorite. Pe lângă operația de micșorare a stomacului și montarea inelului gastric, pe care ulterior l-a îndepărtat, jurata de la „Te cunosc de undeva” a urmat un regim alimentar echilibrat și a renunțat definitiv la zahăr.

„Au trecut ani. Da! S-au întâmplat multe lucruri. Operații de stomac, slăbit, îngrășat, operație de montare a inelului gastric, operație de demontare a inelului gastric, operație de micșorare mamară, operație de blefaroplastie, operație de eliminare a excesului de piele… Dar acum am slăbit și masa musculară a rămas nealterată. Vreau să trăiesc frumos! Am renunțat în primul rând la zahăr! Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără. Adio zahăr ordinar pe vecie! Toate alimentele sunt alterate și au potențiator de gust pentru a crea dependență. Gândiți-vă bine ce băgați în stomacul vostru. Scăpați de acest gunoi alimentar numit zahăr. Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar”, a scris Ozana Barabancea, în mediul online.

Ozana Barabancea are probleme de sănătate! Ce le-a transmis fanilor ei: „Cu Dumnezeu înainte”

Unde-și duce fiul Ozana Barabancea? E urgență! Jurata de la ”Te Cunosc de Undeva” a chemat preotul să-l împărtășească la spital, după un infarct, iar acum…

Foto: Instagram