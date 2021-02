Cum a “reușit” să se infecteze cu SARS-CoV-2 una dintre cele mai mari campioane ale României

Încă o dată se dovedește că noul coronavirus poate lovi oriunde și oricând. Elisabeta Lipă, una dintre cele mai mari campioane ale României, a “reușit” să se infecteze cu SARS-CoV-2 în urma unui pelerinaj la mănăstiri. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile uluitoare.

UPDATE: „Pe data de 5 ian mi-am făcut analizele uzuale pe care le fac în fiecare an. Mi s-a făcut și testul covid și am ieșit pozitivă. Am stat în izolare 14 zile. Pe data de 19, am repetat testul care a ieșit negativ. Sunt cât se poate de bine. Am avut niște simptome ușoare. Alaltăieri am fost la o clinică privată pentru a-mi face analiza pentru anticorpi. Probabil că am fost văzută de cineva acolo și s-a interpretat ca aș avea covid. Repet, sunt cât se poate de sănătoasă”, a declarat Elisabeta Lipă pentru CANCAN.RO.

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații de ultimă oră legate de momentele mai puțin plăcute cu care se confruntă fostul ministru al Tineretului și Sportului.

Potrivit unor surse D.A.S. categoria A, vicepreședintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Elisabeta Lipă ar fi ”reușit” să se infecteze cu noul tip de coronavirus după ce ar fi fost în pelerinaj pe la câteva mânăstiri din nordul tării. Din câte se pare, excursia pe la lăcașurile de cult o costă scump pe marea campioană. Vestea bună este aceea că Elisabeta Lipă se pare că ar fi dezvoltat o formă ușoară de COVID-19. Cu toate acestea, pentru următoarea perioadă trebuie să stea izolată la domiciliu. Încă o dată se dovedește că nemilosul virus poate lovi oriunde și oricând.

Elisabeta Lipă, cea mai bună canotoare a secolului XX

Născută la Siret, în judeţul Suceava, Elisabeta Lipă a împlinit în 26 octombrie vârsta de 56 de ani. Ea a absolvit în 1997 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, iar în 2007 Colegiul Naţional de Apărare. În 2009, Elisabetă Lipă a obţinut titlul de doctor în Educaţie fizică şi sport.

Elisabeta Lipă a debutat la vârsta de 19 ani la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California. A obținut 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la șase olimpiade și a fost de 25 ori campioană a României. În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată de federația internațională de specialitate drept cea mai bună canotoare a secolului XX. Tot în același an, pe 1 iunie 2000, la Lucerna, în Elveția, Elisabeta Lipă a primit medalia „Thomas Keller”, cea mai înaltă distincție din canotaj. (NU RATA: ELISABETA LIPĂ: „FACEM APEL LA AUTORITĂŢI SĂ NE LASE SĂ NE PREGĂTIM PENTRU JOCURILE OLIMPICE!”)

Din partea COSR i-a fost decernat trofeul „Colanul de Aur”. La data de 1 decembrie 2004, comisarul șef de poliție Elisabeta Lipă din Ministerul Administrației și Internelor a fost înaintat la gradul de chestor de poliție – echivalent cu cel de general. În perioada 2015 -2017, Elisabeta Lipă a ocupat fotoliul de ministru al Tineretului și Sportului în cabinetul Dacian Cioloș. (CITEȘTE ȘI: POVESTEA CAMPIOANEI OLIMPICE CARE LUCREAZĂ CA POLIȚISTĂ)

