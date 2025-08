Cum a scăpat Ion Iliescu cu viață dintr-un grav accident de mașină

Ion Iliescu, primul președinte al României după ce a căzut regimul comunist, diagnosticat cu cancer pulmonar, a murit în cursul zilei de astăzi, la vârsta de 95 de ani. El a fost însă la un pas să-și piardă viața înainte de a deveni cunoscut, în urma unui grav accident de circulație, care a necesitat spitalizare. Iliescu s-a ales cu câteva coaste rupte după ce mașina sa a fost lovită de un autobuz.

Ion Iliescu a scăpat ca prin minune în urma unui grav accident de circulație, petrecut înainte ca acesta să devină primul om în stat. Fostul președinte se afla în mașină, cu soția sa, în zona Techirghiol, unde mergea pentru tratamente. Acesta a ajuns în spital cu câteva coaste fisurate.

„Era în anul 1971. Un an care pentru mine a însemnat numai tamponări! Mă aflat cu soția la mare. Făceam trataent la Techirghiol și ne îndreptam spre Neptun. Pe unele porțiuni din șoseaua care leagă Constanța de Mangalia se circula destul de greu. Vizibilitatea era destul de mica. La o intersecție, de pe un drum lăturalnic, a apărut un autobuz care nu a acordat prioritate. În ciuda eforturilor mele, nu am mai putut evita impactul. A fost o experiență dură. Am avut câteva coaste fisurate”, a povestit Ion Iliescu într-un interviu acordat pentru ProMotor, în urmă cu ani buni.

Ion Iliescu: „Am avut câteva coaste fisurate”

Fostul președinte a mai povestit că și-a luat permisul doar cu un an înaintea accidentului și de atunci a mai avut pe lângă tamponarea care l-a băgat în spital doar un incident minor.

„Permisul de conducere l-am luat în anii 70. Am avut două accidente de mașină. Nu mi s-a luat însă carnetul. Unul dintre ele a fost minor. Un altul însă, destul e serios. Am avut câteva coaste fisurate”, a mai spus acesta.

