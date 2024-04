Cum a trăit Adrian Bredicean în mafia din Chicago. Evenimente cutremurătoare relatate de român

Adrian Bredicean este unul dintre puținii români care a făcut parte din mafia Americană. Se poate spune că a fost un adevărat gangster în SUA. Invitat în cadrul podcast-ului moderat de jurnalistul Vladimir Moldoveanu, românul a scos la iveală detalii neștiute despre viața sa și a detaliat ce i s-a întâmplat cât timp a trăit în Chicago.

Adrian Bredicean a povestit cu lux de amănunte cum a fost viața sa de peste ocean. Românul, care a făcut parte din mafia din Chicago, a relatat evenimente cutremurătoare. Invitat în podcast-ul The Uncensored Truth, moderat de Vladimir Moldoveanu, gangsterul a povestit cum a fost la un pas de a-și pierde viața într-un schimb de focuri.

Românul a trecut prin clipe de coșmar atunci când se întorcea de la un fighting club. Bredicean a fost la un pas să moară, iar scenele dramatice au avut loc în plină stradă. Mafiotul a fost atacat, cel mai probabil de membrii dintr-o bandă rivală, atunci când aștepta regulamentar culoarea verde a semaforului.

„Plecam de la club, era vreo unu jumătate, două dimineața. Eram la stop, așteptam să se facă verde, mașina era cu cutie automată, că mașini d-astea se vând acolo. Stăteam la stop, așteptam, nu era în park, era în drive. Din partea dreaptă au ieșit doi negrii. Îți dai seama, eu nu m-am uitat la ei. Eram la stop, nici nu mi-a trecut prin cap. Și aud, bum bum bum. S-a spart geamul. Eu, în momentul ala, cred că așa a vrut Dumnezeu, am rămas cu piciorul pe frână și mi-am pus mâinile la cap. M-au lovit, mi-a căzut mâna asta jos. După acea m-au lovit aici, mi-a căzut și mâna asta jos. Eram fără mâini acum. Asta din partea stângă, nu știam că e cu ei. Au început să tragă prin ușă. M-au lovit la picioare, acolo am simțit ca o arsură, o durere groaznică, că m-a lovit direct în osul ala. Dintr-o dată, bum! Am simțit cartușul, ardea în mine. Ăla care m-a lovit în plămân. Și în momentul în care am putut să respir, puteam să plec de acolo. Dar n-am plecat. Așa a fost să fie”, a dezvăluit fostul gangster din Chicago.