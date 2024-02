Victor Dombrovschi, administratorul gropii de gunoi Glina, s-a mai trezit cu o problemă pe cap. Condamnat pentru spălare de bani în favoarea mafiei italiene, miliardarul are calitatea de pârât într-un dosar privind stabilirea parternității. O femeie de origine turcă îl cheamă în sala de judecată pe controversatul afacerist, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Victor Dombrovschi, cunoscut și sub numele de Victor Douglas, având dublă identitate, nu are deloc liniște. Este implicat într-un mega-proces, unde are statutul de pârât în rândul unei spețe în materie de paternitate. Pe scurt, turcoaica vrea să arate în justiție că partenerul mafiei italiene din afacerea gunoaielor este adevăratul tatăl al copilului ei.

Fiind vorba de un proces de minori și familie, acțiunea ar putea fi de durată. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, nu a fost stabilit un prim termen când ar trebui să se prezinte părțile implicate. Femeia trage speranțe că instanța îi va da dreptate și va avea, astfel, posibilitatea să beneficieze de o parte din banii miliardarului.

(VEZI AICI: ”REGINA GUNOAIELOR”, APARIȚIE-ȘOC CU URUS-UL DE 350.000 €! SOȚIA BOSS-ULUI DE LA ROSAL NU E AFECTATĂ DE PROBLEMELE PARTENERULUI SĂU)

În ultimă instață, urmează testul ADN

În cadrul procesului de stabilire a paternității, magistrații pot admite sau respinge acțiunea. Pe parcurs, vor fi depuse la dosar documente și mărturii care trebuie să stabilească în mod cert că Victor Dombrovshi a avut în perioada concepției legături intime cu femeia de origine turcă.

Ulterior, dacă este cazul, pentru departajare, miliardarul și turcoaica vor fi trimiși la INML pentru efectuarea testului ADN în vederea stabilirii cu exactitate a paternității. Nu vom abandona subiectul, iar când va fi cazul CANCAN.RO va reveni cu noi detalii. Deci, rămâneți pe poziții!

(NU RATA: TESTUL DE PATERNITATE A FOST DECISIV! UN CELEBRU MILIONAR ROMÂN, OBLIGAT SĂ PLĂTEASCĂ PENSIE ALIMENTARĂ)

Victor Dombrovschi, partenerul mafiei italiene

În 2014, Victor Dombrovshi a fost reținut în România în baza unui mandat european de arestare, emis de autorităţile italiene, pentru tentativă de spălare de bani în favoarea mafiei italiene. În aceeași situație s-a aflat și Sergio Pileri, unul dintre asociații lui. Au fost acuzați că fac parte din gruparea Cosa Nostra, despre care s-a vehiculat că ar fi controlată de Massimo Ciancimino, fiul fostului primar din Palermo, cel care s-ar fi aflat, la momentul respectiv, și în spatele firmelor care administrează groapa de gunoi Glina.

Ar fi spălat 300 milioane de euro

În urma procesului, Victor Dombrovschi și Sergio Pileri au fost condamnați de magistrații de la Roma la închisoare. În 2019, italianul a primit 5 ani, în timp ce miliardarul român 4 ani și 6 luni. Prin groapa de gunoi de la Glina, mafia siciliană ar fi spălat 300 milioane de euro, bani proveniți din diverse activități criminale.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.