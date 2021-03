Cum am filmat-o pe Elena Udrea, la nici 24 de ore după condamnare

“Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul Gala Bute. Că poți să te aperi, să aduci probe și să demonstrezi că acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite. Am probat în acest dosar, chiar nu știu ce puteam să mai fac. Din acest punct de vedere sunt liniștită, am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate”, a mai precizat fostul ministru al Turismului. (NU RATA: VESTE BOMBĂ ÎN SHOWBIZ-UL ROMÂNESC. ELENA UDREA ȘI ADRIAN ALEXANDROV S-AR FI DESPĂRȚIT! CE SPUNE OMUL DE AFACERI)

“Dacă ar fi vrut să mă condamne, doar dacă este ordin, e ordin să o condamnăm pe Elena Udrea, cu atât mai mult în dosarul lui Traian Băsescu. Sistemul de astăzi, habar nu am cine o mai da ordine, nu știu cine mai merge cu plicul galben. Nu știu dacă de la SRI, habar nu am dacă există o miză. Eu am sperat că nu mai sunt o miză pentru nimeni. Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă. Dacă voiai neapărat să mă condamni, găseai un argument la oricare altă faptă, nu aici unde singur recunoști că nu există text de lege”, a mai afirmat vedeta pentru jurnaliștii de la Antena 3.

(CITEȘTE ȘI: ELENA UDREA ÎL “ANTRENEAZĂ” CA ÎN “LEGIUNEA STRĂINĂ” PE FOSTUL MANECHIN. NICI LEMNELE NU ÎI „REZISTĂ” LUI ADRIAN ALEXANDROV)