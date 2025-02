Cum arată abdomenul Cristinei ICH acum. Nici nu zici că a fost vreodată însărcinată!

Cristina Ich i-a pus pe jar pe urmăritori! Celebra influenceriță s-a filmat în timp ce făcea sport acasă într-o ținută extrem de provocatoare. Internauții nu au putut să nu observe abdomenul plat al brunetei. Deși este mama unui băiețel de 4 ani, nu zici că a născut vreodată. Iubita milionarului Daniel Niculae arată demențial la cei 38 de ani ai săi.

Cristina Ich este una dintre cele cunoscute figuri din mediul online, cu aproape un milion de urmăritori pe Instagram. Aceasta a reușit să construiască o comunitate mare. Așadar, influencerița îi ține la curent pe fani cu noutăți din viața ei. Recent, le-a dat sfaturi despre sport și alimentație.

Citește și: Cristina ICH, în corzi! ”Asta e altă ligă!” S-au isterizat urmăritoarele divei, după ce influencerița i-a furat soțul Biancăi și ar urma cel al Gabrielei! Totul a pornit de la un ”La mulți ani!”

Cristina Ich reușește să se mențină într-o formă fantastică. Deși se apropie de 40 de ani, influencerița are un corp de invidiat. Recent, ea și-a pus pe jar fanii, după ce s-a filmat în timp ce făcea sport, într-o ținută provocatoare.

Fosta iubită a lui Alex Pițurcă a purtat doar un sutien, astfel că s-a afișat cu abdomenul la vedere. În imagini se observă că bruneta arată demențial. Nici nu zici că a născut vreodată. Mai mult decât atât, Cristina Ich a povestit cum reușește să se mențină.

„Eu nu țin regim, nu am ținut niciodată. Nu mănânc dulciuri pentru că nu îmi plac. E real. Nu îmi plac dulciurile, dar eu nu țin regim. Ca să ai musculatură, să ai masă musculară, să ai fund, trebuie să mănânci. Eu am fost distrusă că am avut migrene și nu am mâncat trei zile. Nu ai cum să nu bagi carbohidrat, proteină, nu are de unde să crească mușchiul și atunci trebuie să mănânci. Vrei fundul bombat? Mănâncă. Sport și mâncare, dar echilibrat. Nu tâmpenii. (…) Dacă vrei să arăți bine, mănânci fără zahăr. (…) Dacă nu mănânci, nu ai energie, nu ai forță.”, a spus Cristina Ich pe Instagram.