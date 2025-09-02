Cum arată acum Cati „nu te mai droga” de la Insula Iubirii. Este de nerecunoscut, la 7 ani de la participarea la show-ul de la Antena 1

Participarea la emisiunea „Insula Iubirii” a reprezentat pentru Cătălina Mariana Dimache, cunoscută de public drept Cati, o experiență care i-a schimbat complet viața. În 2018, ea a intrat în sezonul patru al show-ului de televiziune alături de iubitul său de la acea vreme, Răzvan, iar relația lor a fost supusă unui test intens în Thailanda. Deși cei doi au părăsit emisiunea împreună, încercând să-și continue povestea de iubire în România, încercările prin care au trecut și-au lăsat amprenta, iar legătura s-a destrămat definitiv după o perioadă.

Cati și Răzvan au avut un parcurs tumultuos, marcat de conflicte și dificultăți majore, care au fost expuse în fața telespectatorilor. Dacă la început păreau dispuși să lupte pentru relația lor, realitatea i-a adus, în cele din urmă, pe drumuri separate. După încheierea filmărilor, cei doi au mai fost surprinși împreună în diverse ocazii, însă destinul lor ca și cuplu s-a încheiat fără cale de întoarcere.

Cum arată acum Cati acum

Ulterior, Cati a încercat să-și refacă viața alături de un alt bărbat, cu care părea să trăiască o nouă poveste de iubire. Fosta concurentă nu s-a ascuns și a împărtășit momente din relația sa în mediul online, lăsând impresia că și-a găsit echilibrul sentimental. Totuși, nici această legătură nu a rezistat prea mult timp, iar Cati a ajuns din nou singură.

În prezent, femeia pare să fi ales o altă direcție de viață, mult mai centrată pe familie. Principala sa prioritate este fiul ei, un adolescent care a împlinit recent 13 ani. Cati se dedică total rolului de mamă și are grijă ca băiatul să crească într-un mediu stabil și echilibrat. Imaginile pe care le postează pe rețelele sociale arată o legătură strânsă între cei doi și o viață în care activitățile comune ocupă locul central.

Comparativ cu perioada în care a apărut în emisiunea filmată în Thailanda, Cati își acordă mai multă atenție aspectului fizic și vestimentației. În prezent, se prezintă într-o formă bună, cu un stil vestimentar îngrijit și modern, iar schimbările au fost remarcate de cei care o urmăresc pe platformele sociale.

Un moment delicat al experienței din emisiune a fost acela în care în fața camerelor de filmat au ieșit la iveală detalii legate de consumul de droguri, subiect care a stârnit numeroase reacții. Dezvăluirile respective au provocat discuții aprinse și au pus sub semnul întrebării modul în care Cati își gestiona viața la acea vreme, mai ales în contextul în care este mamă.

„Cati, ai un copil care depinde de tine. Nu te mai droga, Cati! Acel copil nu are absolut nicio vină!”, a spus Radu Vâlcan atunci.

